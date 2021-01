Αθλητικά

Αθλήτρια καταγγέλλει την παρενόχλησή της μέσω ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τσουνάμι καταγγελιών από Ελληνίδες αθλήτριες προκάλεσε η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου. Η Μαρίνα Ψυχογιού στον ΑΝΤ1.