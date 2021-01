Αθλητικά

“Ισοπέδωσε” τον Άρη ο Παναθηναϊκός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μικρό... εμπόδιο οι “κίτρινοι” για την ομάδα του Κάτας.

Μια αντίδραση, μετά την ήττα από την Φενέρμπαχτσε, στην Πόλη, αναζητούσε ο Παναθηναϊκός. Και την βρήκε στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη. Οι «κίτρινοι» πάλεψαν να μείνουν μέσα στο ματς, όμως η διαφορά ποιότητας ήταν τέτοια που δεν άφησε περιθώρια. Οι πρωταθλητές Ελλάδας πήγαν το παιχνίδι στο δικό τους ρυθμό και στο φινάλε του αγώνα έφτασαν στην ένατη νίκη τους σε 10 παιχνίδια πρωταθλήματος.

Ο Ντίνος Μήτογλου με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά για το «τριφύλλι», με τον Μπεν Μπέντιλ να τον ακολουθεί με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Νεμάνια Νέντοβιτς πρόσθεσε 12 πόντους. Από τον Άρη, οι 22 πόντοι του Κουίντον ΝτεΚόζι και οι 2 του Μάριο Λιτλ δεν αρκούσαν για να αλλάξουν την έκβαση του αγώνα.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς ήταν ορεξάτος από τα πρώτα λεπτά του αγώνα και με διά του σουτ έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (6-10, 4'). Μήτογλου και Μποχωρίδης έκαναν αισθητή την παρουσία τους για το «τριφύλλι», διατηρώντας το προβάδισμα (11-16, 7'). Ο Άρης προσπάθησε να πλησιάσει με Σλαφτσάκη και ΝτεΚόζι, αλλά ο Παναθηναϊκός διατηρούσε τον έλεγχο (17-23, 9'). Ο Μάριο Λιτλ είπε την τελευταία λέξη στο πρώτο δεκάλεπτο και με τρίποντο έγραψε το 20-23.

Tο τρίποντο του Αμερικανού έδωσε ώθηση στον Άρη που ισοφάρισε με Σιδηροηλία και Σλαφτσάκη μπροστάρηδες (27-27, 13'). Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και με τους Παπαγιάννη και Κασελάκη έφτιαξε διαφορά (27-35, 14'). Ο Γιώργος Παπαγιάννης ανέλαβε δράση και η διαφορά έφτασε σε διψήφια επίπεδα (29-39, 17'). Ο Μπέντιλ ανέβασε ακόμα περισότερο τη διαφορά (34-47, με τον Λιτλ να... μιλάει και πάλι στο τέλος για το 36-47 του πρώτου μέρους.

Οι «πράσινοι» επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους και χάρη σε Μήτογλου και Σαντ Ρος, που βγήκαν μπροστά, ανέβασαν ακόμα περισσότερο τη διαφορά (41-59, 24'). Ο Άρης προσπάθησε να μειώσει, αλλά ο Μπέντιλ έφερε το «πράσινο» προβάδισμα στο +20 (44-64, 25'). Τσάλμερς και ΝτεΚόζι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και ο Άρης μείωσε (55-67, 28'). Οι παίκτες του Καμπερίδη συνέχισαν να πιέζουν και μείωσαν στο τέλος του δεκαλέπτου, ξανά με τον Λιτλ, σε 61-72.

Σαντ Ρος και Νέντοβιτς συνέχισαν να δίνουν λύσεις στον Παναθηναϊκό, διατηρώντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (63-77, 33'). Οι παίκτες του Κάτας διατήρησαν τον ρυθμό σε υψηλά επίπεδα και ανέβασαν την διαφορά με Μπέντιλ και Καλαϊτζάκη (68-89, 37'). Μέχρι το φινάλε του αγώνα το σκηνικό δεν άλλαξε και οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 36-47, 61-72, 75-93.