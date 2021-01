Κοινωνία

“Λέανδρος”: Κλειστά σχολεία στην Αττική την Δευτέρα

Σε ποιους δήμους θα παραμείνουν κλειστά δημοτικά και νηπιαγωγεία

Με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την καλύτερη προάσπιση της ασφάλειας των παιδιών, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και κατόπιν σχετικών συστάσεων και εισηγήσεων των οικείων Δήμων, κλειστά θα παραμείνουν αύριο νηπιαγωγεία και δημοτικά σε ορισμένους Δήμους της Αττικής που επικρατεί ισχυρός παγετός.

Συγκεκριμένα τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά είναι τα εξής:

• Όλα τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία στον Δήμο Ωρωπού

• Όλα τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία στον Δήμο Διονύσου

• Στον Δήμο Αχαρνών κλειστά θα είναι τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Βαρυπόμπης, Θρακομακεδόνων και στο Ολυμπιακό Χωριό. Επίσης το 24ο Δημοτικό και το 35ο Νηπιαγωγείο στην περιοχή Πλάτωνα.

• Στον Δήμο Μαραθώνα κλειστά θα είναι τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Βαρνάβα και Γραμματικού

• Στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας κλειστά θα είναι τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Βιλλίων και Ερυθρών.

Η Περιφέρεια Αττικής ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά δεδομένα θα επαναξιολογήσει την κατάσταση αύριο το πρωί, με στόχο να εξετάσει, εφόσον απαιτείται, το ενδεχόμενο να κλείσουν σχολεία και σε άλλες περιοχές της Αττικής.

Λόγω των συνεπειών της κακοκαιρίας η Περιφέρεια Αττικής συστήνει σε όλους τους πολίτες, σε περιοχές που υπάρχει παγετός, να μετακινούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες και συστάσεις των τοπικών αρχών.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε σχετικά:

«Προχωρήσαμε στη συγκεκριμένη απόφαση καθώς η ασφάλεια των μαθητών είναι η απόλυτη και μόνη προτεραιότητά μας. Σε κάποιους Δήμους της Αττικής όπου τα καιρικά φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα και επικρατεί ισχυρός παγετός, ο κίνδυνος να προκληθούν ατυχήματα είναι πολύ μεγάλος και αυτό δεν θα το διακινδυνεύσουμε σε καμία περίπτωση. Θα παρακολουθούμε και θα αξιολογούμε συνεχώς την εξέλιξη των καιρικών δεδομένων με στόχο να παρέμβουμε όπου και αν απαιτείται, για την καλύτερη προστασία των πολιτών».

