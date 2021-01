Κόσμος

Συνελήφθη μόλις “πάτησε” Μόσχα ο Ναβάλνι (εικόνες)

Αλλαγή της τελευταίας στιγμής και υποδοχή από πλήθος ρεπόρτερ. Με συνοπτικές διαδικασίες η σύλληψή του.Οι πρώτες αντιδράσεις.

Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε τον Αλεξέι Ναβάλνι πριν από τον έλεγχο των διαβατηρίων στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δείχνουν να αγκαλιάζει την σύζυγό του Γιούλια πριν συλληφθεί από αστυνομικούς αμέσως μετά την επιστροφή του από το Βερολίνο στην Μόσχα.

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους που επέβαιναν στο αεροσκάφος που απογειώθηκε από το Βερολίνο, ο πιλότος ανέφερε αρχικά καθυστέρηση προσγείωσης τριάντα λεπτών εξαιτίας «τεχνικού προβλήματος».

Στην συνέχεια, ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, και όχι στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, όπου τον Αλεξέι Ναβάλνι περίμεναν οι υποστηρικτές του και ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας.

Η ρωσική αστυνομία προηγουμένως είχε συλλάβει υποστηρικτές του Ναβάλνι που τον περίμεναν να φτάσει στο αεροδρόμιο Βνούκοβο.

Ο πολιτικός της αντιπολίτευσης Λιουμπόφ Σόμπολ διακρίνεται να απομακρύνεται από αστυνομικούς μέσα σε έναν τερματικό σταθμό στο Βνούκοβο, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύλληψη του Αλεξέι Ναβάλνι κατά την άφιξή του στην Μόσχα είναι «απαράδεκτη», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ζητώντας την «άμεση απελευθέρωσή του» από την Μόσχα.

Υπ΄αριθμόν 1 επικριτής και αντίπαλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, ακούραστος διώκτης της διαφθοράς των ρωσικών ελίτ, ο Αλεξέι Ναβάλνι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να αψηφά το Κρεμλίνο, αφού επέζησε της δηλητηρίασης με τον νευροτοξικό παράγοντα Novitchok και ανέρρωσε σε γερμανικό νοσοκομείο, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ρωσία, παρά την απειλή νέας φυλάκισής του και παρά τους φόβους για την ασφάλειά του.

Ο 44χρονος πρώην δικηγόρος είχε μεταφερθεί τον Αύγουστο ημιθανής στο Βερολίνο προερχόμενος από το Ομσκ της Σιβηρίας.

Έπειτα από τρεις εβδομάδες σε κώμα, τρία ευρωπαϊκά εργαστήρια αποφάνθηκαν με απόλυτη βεβαιότητα: ο Αλεξέι Ναβάλνι προσεβλήθη από έναν παράγοντα τύπου Novitchok, μίας νευροτοξικής ουσίας η οποία είχε παρασκευασθεί από τις σοβιετικές μυστικές υπηρεσίες για στρατιωτικούς σκοπούς.

Μόλις συνήλθε, ο Ναβάλνι πέρασε στην αντεπίθεση: μετά το συμπέρασμα κοινής δημοσιογραφικής έρευνας μέσων ενημέρωσης ότι η επίθεση εναντίον του ήταν έργο των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών (FSB), έδωσε στην δημοσιότητα τηλεφωνική συνομιλία στην οποία δηλώνει ότι παγίδευσε έναν από τους ρώσους πράκτορες που τον παρακολουθούσαν εδώ και χρόνια. Εκείνος, θεωρώντας ότι μιλάει με ανώτερό του, ομολογεί ολόκληρη την υπόθεση της επίθεσης κατά του Ναβάλνι,

Ο ίδιος ο Ναβάλνι λέει ότι όλα ενορχηστρώθηκαν κατόπιν απευθείας εντολής του Βλαντίμιρ Πούτιν, του ορκισμένου εχθρού του, που δεν προφέρει ούτε το όνομά του και αρνείται τις κατηγορίες.