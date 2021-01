Κοινωνία

Υπουργείο Παιδείας: με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα κλειστά σχολεία

Η ανακοίνωση και οι διευκρινίσεις από το υπουργείο Παιδείας για τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά.

Είτε λόγω κρουσμάτων κορονοϊού είτε λόγω κακοκαιρίας, ορισμένα σχολεία, τμήματα ή ορισμένες τάξεις νηπιαγωγείων και δημοτικών ανά την επικράτεια ανακοινώνουν τη διακοπή της διά ζώσης λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, όπως ίσχυε και την προηγούμενη περίοδο κατά την οποία είχαν ανοίξει τα σχολεία εν μέσω πανδημίας, έτσι και τώρα, οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα σταματούν να πηγαίνουν στο σχολείο, είτε λόγω κάποιου κρούσματος είτε λόγω κακοκαιρίας, θα συνεχίζουν κανονικά τα μαθήματά τους μέσω τηλε-εκπαίδευσης.

