Κόσμος

Έγγραφα για πραξικόπημα “καίνε” τον Τραμπ

Συναγερμός στις ΗΠΑ ενόψει της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Τρεις μόλις ημέρες πριν την αλλαγή σκυτάλης στον Λευκό Οίκο και την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ, κι ενώ έχουν προηγηθεί τα επεισόδια στο Καπιτώλιο που πλήγωσαν τη Δημοκρατία και τη χώρα, δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας γεννούν ερωτήματα και προκαλούν ανησυχία σχετικά με προσπάθεια πραξικοπήματος την ύστατη στιγμή.

Την Παρασκευή, ο απερχόμενος αμερικανός πρόεδρος είχε συνάντηση με ένα πλούσιο επιχειρηματία, σύμμαχο και χρηματοδότη των Ρεπουμπλικάνων, τον Μάικ Λίντελ -γνωστό και ως Μίστερ Πίλοου (ο κύριος «μαξιλάρι») από τις τηλεοπτικές του διαφημίσεις.

Κατά την είσοδό του στον Λευκό Οίκο, ο Λίντελ κρατούσε έγγραφα τα οποία φέρεται -όπως απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός- να κάνουν λόγο για «στρατιωτικό νόμο», πυροδοτώντας εκ νέου σενάρια για τα σχέδια του Τραμπ, την ώρα που πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών για βίαιες ενέργειες από ένοπλες ομάδες την ημέρα της ορκωμοσίας Μπάιντεν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η ήττα του ήταν αποτέλεσμα εκλογικής απάτης, ισχυρισμό στον οποίο βασίστηκαν οι υποστηρικτές του προκειμένου να εισβάλουν στο Καπιτώλιο. Το ενδεχόμενο ότι, σε αυτό το τελευταίο στάδιο, ο Τραμπ θα μπορούσε να επιδιώξει να παραμείνει στην εξουσία μπορεί να φαντάζει γελοίο, ωστόσο το… παρελθόν του είναι αυτό που δεν επιτρέπει σε κάποιον να βάλει το χέρι του στη φωτιά για τον τρόπο που αποφασίζει και δρα.

Επιβολή στρατιωτικού νόμου

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου, το οποίο αναπαράγει και ο Guardian, μια κοντινή ματιά στα έγγραφα του Μάικ Λίντελ κατά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ φάνηκαν οι φράσεις «στρατιωτικός νόμος» και «μετέφερε τον Κας Πατέλ σε υπηρεσιακό διευθυντή της CIA», καθώς και κάλεσμα στην ενεργοποίηση του «νόμου περί εξέγερσης τώρα ως αποτέλεσμα της επίθεσης στο…».

Σημειώνεται πως ο Πατέλ είναι στέλεχος του Πενταγώνου και πιστός στον Τραμπ, ο οποίος παραλίγο θα γινόταν υποδιευθυντής της CIA, στις αρχές Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τους «Times», μπορεί στα χέρια του Λίντελ οι απειλές να μην φαίνεται πως έχουν υπόσταση, ωστόσο δικαιώνουν όσους ζητούσαν την εφαρμογή της 25ης Τροπολογίας από τον Μάικ Πενς και την επίσπευση της ακροαματικής διαδικασίας για την καθαίρεση του Τραμπ από τη Γερουσία, ώστε να φύγει ο απερχόμενος πρόεδρος από τη θέση του μια ώρα αρχύτερα.

Πάντως, κάποιοι σχολιαστές σημειώνουν ότι η αναφορά στον Πατέλ είναι ένδειξη ότι τα σχέδια για πραξικόπημα είναι πραγματικά και ότι βρίσκονται στα σκαριά σε συνεργασία με πολλούς παράγοντες σε καίριες θέσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Μάικ Λίντελ προέτρεψε την Παρασκευή τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσουν να αρνούνται την πραγματικότητα. Στη σελίδα του στο Facebook, έγραψε χαρακτηριστικά: «Κρατήστε την πίστη σε όλους! Θα έχουμε τον πρόεδρό μας Ντόναλντ Τραμπ 4 ακόμη χρόνια!»

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios, όταν η διευθύντρια της CIA Τζίνα Χάσπελ, έμαθε από τον προσωπάρχη του Τραμπ ότι ο πρόεδρος σκοπεύει να τοποθετήσει δίπλα της τον Πατέλ, απείλησε να παραιτηθεί και έτσι το σχέδιο αναβλήθηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι έξι ημέρες μετά τις εκλογές, ο Τραμπ απέλυσε τον υπουργό Αμυνας και έβαλε στη θέση του τον Κρίστοφερ Μίλερ, προσωπάρχης του οποίου είναι ο Πατέλ.

Τα έγγραφα που κρατούσε ο Λίντελ γεννούν νέα ερωτηματικά. Σκόπευε ο Τραμπ να βάλει δικούς τους πιστούς επικεφαλής σε όλες τις θέσεις – κλειδιά που σχετίζονται με την ασφάλεια του κράτους;

Και αν κατά την εισβολή του όχλου στο Καπιτώλιο, σκοτώνονταν νομοθέτες -όπως έχουν αναφέρει το FBI και αμερικανικά μέσα ότι ήταν ο στόχος ορισμένων από τους εισβολείς- θα ενεργοποιούσε ο Τραμπ τον νόμο περί εξέγερσης που είναι ισοδύναμος με στρατιωτικό νόμο;

Θα ακύρωνε τις εκλογές σε κρίσιμες πολιτείες όπου έχασε, όπως τον συμβούλευε ο Μάικλ Φλιν;

Μπορεί να είναι υποθέσεις για κάποιους, όμως όλοι οι εν ζωή πρώην υπουργοί Αμυνας θεώρησαν τόσο σοβαρή την απειλή κατά της αμερικανικής δημοκρατίας, που υπέγραψαν κοινή επιστολή, δύο ημέρες πριν την εισβολή στο Καπιτώλιο, στην οποία ζητούσαν από το Κογκρέσο να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν και από τον Τραμπ να αφήσει τον στρατό έξω από τις εκλογές.

Σε κατάσταση συναγερμού

Την ίδια στιγμή, το FBI συνεχίζει τις προειδοποιήσεις προς τις αστυνομικές αρχές σε όλη τη χώρα να είναι σε επαγρύπνηση για πιθανή δράση εξτρεμιστών τις επόμενες ημέρες έως τις 20 Ιανουαρίου, ημέρα ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Η Ουάσιγκτον θα θυμίζει «αστακό» με περισσότερους από 20.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς να περιπολούν στην πρωτεύουσα, μαζί με τις δυνάμεις ασφαλείας της πόλης, ενώ η Εθνοφρουρά θα δώσει το παρόν και σε άλλα κυβερνητικά κτίρια σε Όρεγκον, Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν.

Στην ενημέρωση από το Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας και την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας σημειώνεται ότι εξτρεμιστές που έχουν στόχο να πυροδοτήσουν φυλετικό πόλεμο «μπορεί να εκμεταλλευτούν όσα συνέβησαν στο Καπιτώλιο και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις για να αποσταθεροποιήσουν και να εκβιάσουν κλιμακωτές συγκρούσεις στις ΗΠΑ».

Στο κείμενο αυτό, το οποίο επικαλούνται οι New York Times, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι εξτρεμιστικές ομάδες αντιμετωπίζουν την εισβολή στο Καπιτώλο ως επιτυχία, ενώ έχουν αναγάγει σε «μάρτυρα» την Άσλι Μπάμπιτ, την οπαδό της θεωρίας συνωμοσίας QAnon που σκοτώθηκε από πυρά κατά την εισβολή της στο κτίριο.

Προειδοποιούν ακόμη για τις επικείμενες δραστηριότητες του κινήματος «boogaloo» τα μέλη του οποίου επιθυμούν την έναρξη ενός δεύτερου εμφυλίου πολέμου.

Επισημαίνουν, ακόμη, ότι «η κοινή πίστη στο αφήγημα των κλεμμένων εκλογών που πυροδότησε ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να οδηγήσει ορισμένους στο να θεωρήσουν πως δεν υπάρξει πολιτική λύση στα προβλήματά τους και να αναζητήσουν βίαιες δράσεις».