Αθλητικά

Άρης - Παναθηναϊκός: “απόδραση” με το... διπλό

Πλώρη για… τετράδα έβαλαν οι “πράσινοι” μετά τη νίκη στο “Κ. Βικελίδης”

Το γρήγορο γκολ του Αργύρη Καμπετσή και οι επεμβάσεις του Σωκράτη Διούδη ήταν τα «κλειδιά» για να φύγει ο Παναθηναϊκός με τη νίκη επί του Άρη από το «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για τη 17η αγωνιστική της Super League. Αρκετές χαμένες ευκαιρίες -ιδίως στο δεύτερο μέρος - και για τις δυο ομάδες, με τους «κίτρινους» να έχουν, μεταξύ άλλων, δοκάρι με τον Ντάνιελ Μαντσίνι.

Από στημένη φάση ο Παναθηναϊκός ευτύχησε να ανοίξει το σκορ πολύ νωρίς. Εκτέλεση φάουλ του Χουάνκαρ, γύρισμα του αμαρκάριστου στο δεύτερο δοκάρι Φραν Βέλεθ και από κοντά ο Καμπετσής είχε εύκολο έργο για το 0-1 στο 9ο λεπτό! Το παιχνίδι κυλούσε ως το τέλος του πρώτου μέρους όπως ακριβώς επιθυμούσε το «τριφύλλι»: ο Άρης είχε την κατοχή της μπάλας, ωστόσο δεν μπορούσε να δημιουργήσει φάσεις μπροστά στην εστία του Διούδη. Πλην αυτής του 37ου λεπτού, όταν από γύρισμα του Ματέο Γκαρσία, ο Μαντσίνι έκανε την εναέρια προβολή αλλά η μπάλα «έγλειψε» τη δεξιά δοκό του εμβρόντητου Διούδη και πέρασε άουτ.

Οι «κίτρινοι» μπήκαν πιο ορεξάτα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 52’ απώλεσαν μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν, όταν ο Τζέιμς Τζέγκο πήρε την πάσα από τον Δημήτρη Μάνο, ωστόσο νικήθηκε στο τετ α τετ με τον Διούδη. Ο 27χρονος τερματοφύλακας είχε απάντηση και στο σουτ του Μάνου στο 61’, με τους «πράσινους» να απειλούν δις στη συνέχεια. Αρχικά με την εξαιρετική ατομική ενέργεια του Δημήτρη Εμμανουηλίδη (63’) που σταμάτησε στον Μάριο Σιαμπάνη κι εν συνεχεία με τον Βέλεθ (65’) που μέσα από τη μικρή περιοχή σημάδεψε πολύ ψηλά. Δέκα λεπτά μετά ο Διούδης έδιωξε σε κόρνερ στην κλειστή του γωνία το πλασέ του Σαντέ Σίλβα ενώ ο Μπρούνο Γκάμα στο 87’ βρήκε δίχτυα αλλά... από την εξωτερική πλευρά. Το σουτ του Καρλίτος στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Σιαμπάνη και το φάουλ του Ματέο βρήκε - και πάλι - σε ετοιμότητα τον Διούδη, με το 0-1 να διατηρείται ως το τέλος.

Με την τρίτη διαδοχική του νίκη μέσα στο 2021 - στις οποίες μάλιστα κράτησε απαραβίαστη την εστία του - ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο -5 από τον τέταρτο Άρη που, μετά τον εκπληκτικό πρώτο γύρο, μετράει πλέον τρεις ήττες στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια του, έχοντας σκοράρει μόνο σε ένα από αυτά.

Οι συνθέσεις

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Σιαμπάνης, Σούντγκρεν (81’ Σάκιτς), Ρόουζ, Μπεναλουάν, Ιωάννου (81’ Γκάνεα), Τζέγκο (55’ Σάσα), Ματίγια, Γκάμα, Μαντσίνι (68’ Σίλβα), Ματέο, Λόπεθ (46’ Μάνος).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λάζλο Μπόλονι): Διούδης, Χουάνκαρ, Πούγγουρας, Σένκεφελντ, Μολό, Βέλεθ, Μαουρίσιο (81’ Χατζηθεοδωρίδης), Αλεξανδρόπουλος, Ιωαννίδης (80’ Καρλίτος), Εμμανουηλίδης (74’ Χατζηγιοβάνης), Καμπετσής.