Κοινωνία

Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος αναλαμβάνουν τη Σοφία Μπεκατώρου

Η ανακοίνωση των συνηγόρων της Ολυμπιονίκη για το «δρόμο» που θα ακολουθηθεί μετά την καταγγελία της.

Οι Ζωή Κωνσταντοπούλου, Νίκος Κωνσταντόπουλος και Έλλη Ρούσσου αναλαμβάνουν την υπόθεση της Ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου, που κατήγγειλε δημόσια το βιασμό της από παράγοντα της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι θα υπάρξει άμεσα σειρά διαβημάτων για την ενεργοποίηση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση των συνηγόρων:

Αναλάβαμε με αίσθημα ευθύνης την εκπροσώπηση της Ολυμπιονίκη μας Σοφίας Μπεκατώρου στα βήματα που θα ακολουθήσουν τη θαρραλέα, δημόσια καταγγελία της για τον βιασμό που υπέστη ως νεαρή αθλήτρια από παράγοντα του αθλητισμού.

Η υπόθεση της Σοφίας φωτίζει έναν κόσμο αθέατο, γνωστό σε πολλούς και συγκαλυπτόμενο, που λειτουργεί στον αντίποδα του αθλητικού πνεύματος, εκμεταλλεύεται και καταστρέφει νέους ανθρώπους και αθλητές, από θέση δύναμης κι εξουσίας. Έναν κόσμο που εκφράστηκε στην κυνική ανακοίνωση της εμπλεκόμενης Ομοσπονδίας.

Η απόφαση της Σοφίας να μιλήσει δημόσια συγκροτεί υπόδειγμα και παράδειγμα για κάθε άνθρωπο που υπέστη κακοποίηση οποιασδήποτε μορφής ενώ αγωνιζόταν για το όνειρό του και για τη ζωή του, στον αθλητισμό και αλλού. Και ως τέτοιο υπόδειγμα, θα τη στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Από αύριο θα πραγματοποιήσουμε σειρά διαβημάτων προς τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την άμεση ενεργοποίησή τους στην υπόθεση, στο πλευρό της Σοφίας και κάθε θύματος των συμπεριφορών και των εξουσιών που κατήγγειλε.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της Σοφίας Μπεκατώρου

Νίκος Κωνσταντόπουλος

Έλλη Ρούσσου

Ζωή Κωνσταντοπούλου