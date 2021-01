Κοινωνία

Δολοφονία στα Χανιά: Ο βασικός ύποπτος και τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Ποιες είναι οι επικρατέστερες εκδοχές για το "καταφύγιο" του ύποπτου της στυγερής δολοφονίας.

Δύο εκδοχές θεωρεί ως πιθανότερες η Αστυνομία για το πού μπορεί να βρίσκεται ο Νορβηγός τον οποίο αναζητεί ως βασικό ύποπτο για τη δολοφονία της 55χρονης στα Μεσκλά

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, οι αστυνομικοί θεωρούν πως ο Νορβηγός μπορεί να κρύβεται για να αποφύγει τη σύλληψη, αλλά δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο να έχει προβεί στο απονενοημένο διάβημα, αφού αντιλήφθηκε τι έκανε στην 55χρονη. Το σενάριο αυτό ενισχύει το γεγονός ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε θέματα με το αλκοόλ και το έγκλημα δεν αποκλείεται να έγινε υπό την επήρειά του.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Νορβηγός απομακρύνθηκε από το σπίτι χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του θύματος, το οποίο βρισκόταν στη θέση του πριν τη δολοφονία, αλλά δεν εντοπίστηκε στην οικία σήμερα. Οι αστυνομικοί αναζητούν το όχημα, το οποίο – τραγική ειρωνεία – είχε αγοράσει στην 55χρονη ο εν διαστάσει σύζυγός της.

Ελάχιστα πιθανό θεωρείται το ενδεχόμενο, ο Νορβηγός να έχει διαφύγει από το νησί.

Η αυτοψία που διενεργήθηκε στον χώρο όπου βρέθηκε η σορός, έδειξε ότι το θύμα δέχθηκε μαχαιριές στον λαιμό, αλλά δεν ήταν εμφανής ο χρόνος που έγινε το έγκλημα και η νεκροτομή αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στο ερώτημα αυτό. Μια πιθανή ένδειξη όμως για τον χρόνο είναι η τελευταία ανάρτηση στον λογαριασμό της 55χρονης στο facebook, η οποία έγινε το πρωί της Παρασκευής, στις 15 Ιανουαρίου.

ΠΗΓΗ: zarpanews.gr