“Λέανδρος”: Συναγερμός από την Πολιτική Προστασία

Σε ποιες περιοχές της χώρας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Οδηγίες αυτοπροστασίας.

Νέα σύσκεψη υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, παρουσία του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (κτίριο Φάρος), με αντικείμενο το βέλτιστο συντονισμό του κρατικού μηχανισμού ενόψει της νέας επιδείνωσης του καιρού, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Θεοδόσιος Δημακογιάννης και ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου, καθώς και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ σε συνεχή επικοινωνία βρίσκεται η Πολιτική Προστασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδίως τις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Πελοποννήσου καθώς και τους παραχωρησιούχους διαχείρισης Εθνικού Οδικού Δικτύου και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Αττικής, αναμένεται να εκδηλωθεί ισχυρός παγετός και το ενδεχόμενο χιονόπτωσης, ιδίως κατά τις βραδινές ώρες σήμερα και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας. Επίσης, στην Περιφέρεια Κρήτης αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές μέχρι τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας, όπως και σε περιοχές της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου από τη νύχτα της Κυριακής μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, ενώ ιδίως στις Περιφέρειες αυτές, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr και στο σύνδεσμο bit.ly/2XL7JWR.

Δείτε οδηγίες αυτοπροστασίας από χιονοπτώσεις και παγετό:

Αν πρόκειται να μετακινηθείτε με το αυτοκίνητο:

Ενημερωθείτε για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Έχετε στο όχημά σας αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύετε, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Ενημερώστε τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσετε

Μεταβάλλετε το πρόγραμμα των μετακινήσεών σας ώστε να αποφύγετε την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινείστε πεζή :

Να ντύνεστε με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φοράτε κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Δείτε οδηγίες αυτοπροστασίας από έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες ή θυελλώδεις ανέμους:

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Βεβαιωθείτε ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Αποφύγετε να διασχίζετε χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Αποφύγετε τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Προφυλαχθείτε αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και μην εγκαταλείπετε τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθείτε ότι η καταιγίδα πέρασε.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.