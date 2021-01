Αθλητικά

Στη 2η θέση η ΑΕΚ με... “σκαλοπάτι” τον Ατρόμητο

Η Ένωση εκμεταλλεύτηκε τα τραγικά λάθη του αντιπάλου της.

Την τέταρτη διαδοχική της νίκη πέτυχε απόψε η ΑΕΚ, που επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο ΟΑΚΑ και ανέβηκε μόνη πλέον στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Super League μετά από 17 αγωνιστικές. Το σκορ άνοιξε με πέναλτι ο Ολιβέιρα στο 63΄, ενώ το 2-0 πέτυχε ο Λιβάγια στο 73΄. Μείωσε με πέναλτι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος στο 89΄.

Με απουσίες και πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, η ΑΕΚ ήταν αγνώριστη στο πρώτο ημίχρονο, σε σχέση με τον πιο πρόσφατο αγώνα της και τη νίκη στη Θεσσαλονίκη επί του 'Αρη. Πρακτικά δεν απείλησε ούτε στο ελάχιστο το νεαρό Μανδά, ενώ αντίθετα κινδύνεψε άμεσα από μια υπέροχη έμπνευση του Χαρίση, που προσπάθησε από τα 45 μέτρα να «κρεμάσει» τον Αθανασιάδη, ο οποίος όμως έδειξε σε ετοιμότητα (11΄). Γενικά το 4-2-3-1 με τον Λιβάγια να εναλλάσσεται με το Μάνταλο στα αριστερά, δεν «βγήκε», την ώρα που ο Κάναντι είχε φροντίσει να μπλοκάρει το «υπερόπλο» Λιβά Γκαρσία, ντουμπλάροντας τα μαρκαρίσματα πάνω του.

Στο β΄ ημίχρονο η εικόνα ήταν εντελώς αντίθετη. Μια «άλλη» ΑΕΚ εμφανίστηκε στο γήπεδο, αποφασισμένη να τελειώσει το ματς χωρίς να αφήσει το παραμικρό περιθώριο στους αντιπάλους της. Και τα κατάφερε! Τα πρώτα 15 λεπτά άσκησε αφόρητη πίεση με διαδοχικές τελικές προσπάθειες, ενώ στο 58΄ είχε και δοκάρι σε κεφαλιά του Ολιβέιρα μετά από σέντρα του Μπακάκη. Προηγήθηκε, όμως, από μία πρωτοφανή απερισκεψία του Σάλομον που πέταξε κάτω το Σιμόες μέσα στην περιοχή, χωρίς να υπάρχει λόγος και μακριά από τη μπάλα! Πέναλτι που καταλόγισε ο Καραντώνης και μετέτρεψε σε γκολ ο Νέλσον Ολιβέιρα στο 63΄. Το παιχνίδι «κλείδωσε» δέκα λεπτά αργότερα με τον, κορυφαίο απόψε, Μπακάκη να βγάζει την ασίστ και το Μάρκο Λιβάγια να γράφει με κεφαλιά το 2-0 στο 73΄.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μακράν το καλύτερο του τελευταίου μήνα για την ΑΕΚ, από τότε δηλαδή που ανέλαβε ο Χιμένεθ. Μοναδική «παραφωνία» το πέναλτι που παραχώρησε ο Μάρκο Λιβάγια, που ήταν σε αντιστοίχως «παράλογο» με αυτό του Σάλομον. Σε μία εντελώς ανύποπτη φάση, μάρκαρε άτσαλα τον Χριστοδουλόπουλο και ο πρώην παίκτης της Ένωσης ανέλαβε την εκτέλεσε και διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στο 89΄. Ήταν το πρώτο γκολ εναντίον της ΑΕΚ στην καριέρα του Λάζαρου, αλλά και το πρώτο που δέχεται η Ένωση μετά από τρεις αγώνες (και 89 λεπτά!)

Παρά τις απουσίες η ΑΕΚ κατάφερε να ξεπεράσει σχετικά εύκολα μια ομάδα που σχεδόν πάντα της έβαζε δύσκολα. Κορυφαίοι ήταν δύο παίκτες που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο τον τελευταίο καιρό: ο Νέλσον Ολιβέιρα και ο Μιχάλης Μπακάκης.

Οι συνθέσεις

AEK (Mανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Μπακάκης, Σβάρνας, Λάτσι, Ινσούα, Σιμόες (82΄ Σιμάνσκι), Σάχοβ, Μάνταλος (78΄ Γαλανόπουλος), Γκαρσία (82΄ Τάνκοβιτς), Λιβάγια (90+4΄ Μαχαίρας), Ολιβέιρα.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Νταμίρ Κάναντι): Μανδάς, Γκάλο (76΄ Ούμπιδες), Γούτας, Στρούγγης, Κιβρακίδης (40΄λ.τρ. Τομάσεβιτς), Χαρίσης, Σάλομον, Νάτσος, Μουνίθ (76΄ Αγκάγεφ), Ραμπέγιο (61΄ Κωτσόπουλος), Μανούσος (61΄ Χριστοδουλόπουλος).