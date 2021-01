Life

Παγώνη – Ζαχαράτος: όταν η Ματίνα… συνάντησε τη Ματίνα (εικόνες)

Η ανεπανάληπτη συνάντηση της γιατρού με τον καλλιτέχνη και η μίμηση που έγινε viral.

Πρόσκληση είχε απευθύνει η Ματίνα Παγώνη στον Τάκη Ζαχαράτο, ώστε να την επισκεφθεί στο νοσοκομείο και να τη γνωρίσει. Η παθολόγος λοιμωξιολόγος είχε πει ότι στη μίμησή του ο καλλιτέχνης δεν πέτυχε τη φωνή της ακριβώς και ότι υπήρξε μια αστοχία στο μαλλί.

Τελικά, αυτή η συνάντηση έγινε με τη Ματίνα Παγώνη να συναντά... τη Ματίνα Παγώνη. Ο Τάκης Ζαχαράτος ανέβασε στον λογαριασμό του στο instagram βίντεο από τη θρυλική αυτή συνάντηση όπου κομμωτής διορθώνει το μαλλί του για να μοιάζει περισσότερο στην κυρία Παγώνη και η... αληθινή Ματίνα Παγώνη μπαίνει στο δωμάτιο, "Εγώ δέχτηκα την πρόσκληση. Χαίρομαι που σε γνωρίζω" είπε χαμογελαστή η παθολόγος.

Ακολούθησε η "ανάκριση" της γιατρού από τον... έτερο εαυτό της... "Δεν θα μπορούσα να χάσω την ευκαιρία ως Ματίνα να μην ρωτήσω την αυθεντική Ματίνα τρεις ερωτήσεις" είπε ο Τάκης Ζαχαράτος ως Ματίνα Παγώνη.

