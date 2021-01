Κοινωνία

Γέμιζαν την αγορά με ποτά “μπόμπες” (εικόνες)

Ακόμη κι εν μέσω lockdown συνέχιζαν την παράνομη δραστηριότητα τους. Πως δρούσε το κύκλωμα. Είχαν διακινήσει πολλές δεκάδες χιλιάδες φιάλες.

Μια ακόμα επιτυχία για την αστυνομία, η οποία εξάρθρωσε μεγάλο κύκλωμα λαθραίων ποτών, τα οποία θα πλασάρονταν στην αγορά μετά το τέλος του lockdown. Η οικονομική αστυνομία βρισκόταν στα ίχνη του κυκλώματος και παρακολουθούσε τη δράση του από το προηγούμενο καλοκαίρι.

«Πρωταγωνιστές» στο κύκλωμα ήταν δύο πρόσωπα, ο «ΡΟΜΑ» και ο «ΦΕΝΤΙΑ». Στόχος τους ήταν να «γεμίσουν» κάβες και μίνι μάρκετ με λαθραία ποτά την περίοδο των γιορτών, λόγω της αύξησης της ζήτησης, ως αποτέλεσμα του lockdown.

Τεράστιο τζίρος - Είχαν πουλήσει πάνω από 123.000 μπουκάλια

Οι αστυνομικοί της αρμόδιας υπηρεσίας συνέλαβαν 8 άτομα από Ουκρανία, Αμπχαζία, Καζακστάν και Ελλάδα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 10 άτομα. Η πληροφορία του «εσωτερικού πληροφοριοδότη» ανέφερε πως οι δύο «επικεφαλής» διέμεναν στην Καλλιθέα και είχαν αποθήκη που έκρυβαν τα λαθραία ποτά στη Νίκαια. Το κύκλωμα εισήγαγε παράνομα μεγάλες ποσότητες λαθραίων ποτών, κυρίως βότκα, ουίσκι, τζιν, λικέρ και ρούμι, από το εξωτερικό, τα οποία στη συνέχεια διαμοιράζουν σε καταστήματα.

Σε σημειώσεις τους κυκλώματος που βρήκε η αστυνομία, φαινόταν πως τους τελευταίους 10 μήνες είχε πουλήσει 132.416 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών, με τους διαφυγόντες δασμούς και τέλη να ξεπερνούν το 1.300.000 ευρώ.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ξεκολλούσαν τις ετικέτες από τις φιάλες των λαθραίων ποτών και τις αντικαθιστούσαν με πλαστές από γνωστές επωνυμίες ποτών και στοιχεία εισαγωγέων με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, ώστε να φαίνονται νόμιμα.

Ο «ΦΕΝΤΙΑ» παρέδιδε καθημερινά σε διάφορους πελάτες, μέσα σε μπλε σακούλες, χρησιμοποιώντας ένα μπλε αυτοκίνητο. Τα λαθραία ποτά αποθηκεύονταν προσωρινά σε χώρο μεταφορικής εταιρείας στο Βοτανικό. Ο «Γιώργος», εργαζόμενος της συγκεκριμένης εταιρείας ειδοποιούσε τους «διανομείς» για την παραλαβή των λαθραίων ποτών και τη μεταφορά τους στους τελικούς παραλήπτες.

Σε μια αποθήκη στη Νίκαια φαίνεται πως ξεφόρτωναν τα λαθραία ποτά και εκεί προσέρχονταν τα μέλη της οργάνωσης. Στη συνέχεια έφευγαν με χαρτοκιβώτια με λαθραία ποτά που φόρτωναν σε οχήματα και τα διένειμαν. Ακολουθώντας την πορεία των οχημάτων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν στάσεις σε κάβες ποτών. Από τις παρακολουθήσεις των συνομιλιών των εμπλεκομένων, αποκαλύφθηκε ένα πλέγμα επαφών και συγκαλυμμένης μεταφοράς λαθραίων ποτών από την Βουλγαρία στην Ελλάδα, με παλέτες που έφθαναν στις εγκαταστάσεις μεταφορικής εταιρείας.

Ο «αρχηγός» από την Ουκρανία

Ο αρχηγός της οργάνωσης ήταν ο 44χρονος Ουκρανός «OLEH», καθώς εκείνος έπαιρνε τις αποφάσεις, διένειμε τους ρόλους στα υπόλοιπα μέλη, είχε επαφές με το εξωτερικό και διασφάλιζε τις διαδικασίες μεταφοράς, παραλαβής, αποθήκευσης, διακίνησης και παράδοσης σε δίκτυο πελατών.

Η δράση τους ήταν διαρκής, χωρίς περιοδικότητα, ώστε η μέρα άφιξης-παραλαβής των λαθρεμπορευμάτων πραγματοποιούνταν κάθε Πέμπτη. Ο «OLEH» είχε αρχείο με επιχειρήσεις-«πελάτες», τα εμπορικά σήματα ποτών που είχε διακινήσει και τις αντίστοιχες τιμές.

Ο σύνδεσμος και προμηθευτής των λαθραίων ποτών ήταν ο «Bandarsky» από την πόλη Blagoevgrad, ο οποίος έστελνε από την Βουλγαρία τις ποσότητες των ποτών ανάλογα με τις παραγγελίες που λάμβανε από τον «αρχηγό».

«Μαύρα» χρήματα και μεταφορά ποτών

Για την μεταφορά των ποτών από την Βουλγαρία είχε εξασφαλιστεί η συνεργασία με δύο αδέρφια, διαχειριστές της μεταφορικής εταιρείας, που τα έφερναν στην Ελλάδα με εικονικά παραστατικά. Τα χρήματα της εγκληματικής οργάνωσης διακινούνταν ανάμεσα στα μέλη της, όχι μέσω τραπεζικού συστήματος, αλλά με εταιρείες ταχυμεταφορών. Οι διακινούμενες ποσότητες φιαλών έμπαιναν σε χαρτοκιβώτια τα οποία τοποθετούνταν σε παλέτες οι οποίες συσκευάζονταν επιμελώς με μαύρη αδιάβροχη μεμβράνη για να μην διακρίνεται το περιεχόμενο τους.

Οι περιοχές που «εξόπλιζε» η μαφία

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας διαπίστωσαν ως παραλήπτες των λαθραίων ποτών κάβες σε Νίκαια, Πειραιά και Κερατσίνι, αλλά και σε παντοπωλείο και καφετέρια στην Καλλιθέα. Μεγάλες ποσότητες ποτών κατέληγαν σε διάφορες αποθήκες για την περαιτέρω διακίνησής τους προς την επαρχία και κυρίως προς περιοχές της Αρκαδίας και Κορινθίας. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως και σήμερα διαπιστώθηκε η διακίνηση 16.824 φιάλες λαθραίων ποτών αλλά στις σημειώσεις του «OLEH» εντοπίζεται διακίνηση περισσοτέρων των 130.000 φιαλών, το τελευταίο 10μηνο.

Πώς έφτασε η αστυνομία στις συλλήψεις

Η επιχείρηση εξάρθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις της μεταφορικής εταιρείας στο Βοτανικό. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν σταθμευμένο φορτηγό με πέντε παλέτες με το γνωστό «περιτύλιγμα» της μαύρης αδιαφανούς μεμβράνης και λευκή αυτοκόλλητη ταινία με την ένδειξη «Ι.Μ». Αργότερα έφθασε άλλο φορτηγό με παρόμοιο φορτίο. Τότε ξεκίνησαν παράλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις στον συγκεκριμένο χώρο αλλά και σε τόπους διαμονής των κατηγορουμένων, σε Αθήνα, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Κορινθία όπου έγιναν οι συλλήψεις και οι κατασχέσεις των πειστηρίων

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11.725 φιάλες με επικολλημένες ετικέτες επώνυμων εταιριών, τουλάχιστον 10.026 αυτοκόλλητες ετικέτες, 34.490 ευρώ και εργαλείο -πιστόλι θερμού αέρα, μεγάλο αριθμό από ξύστρες, κοπίδια, κόλλες, σφουγγάρια, και δύο φορτηγά. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, καθώς και για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κ.λπ. συναφή αδικήματα.

