Κόσμος

Κορονοϊός: η Αυστραλία δεν αναμένεται να ανοίξει τα σύνορα της σε αλλοδαπούς ταξιδιώτες το 2021

Η Αυστραλία δεν αναμένεται να ανοίξει τα σύνορά της σε αλλοδαπούς ταξιδιώτες το 2021, παρότι οι εκστρατείες εμβολιασμού άρχισαν και προχωρούν σε όλο τον κόσμο, εκτίμησε σήμερα ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Ο Μπρένταν Μέρφι, γραμματέας του υπουργείου Υγείας, συγκαταλέγεται στους βασικούς συμβούλους της κυβέρνησης.

Προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ελπίδες πως το 2021 θα αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία των ταξιδιωτών.

«Νομίζω ότι θα διατηρήσουμε το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς σημαντικούς περιορισμούς στα σύνορα», τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

«Ακόμη κι αν μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί, δεν γνωρίζουμε αν αυτό θα εμποδίσει τη μετάδοση» του νέου κορονοϊού, εξήγησε.

«Είναι πιθανό ότι τα περιοριστικά μέτρα θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται για αρκετό καιρό ακόμη».

Εξαιτίας των περιορισμών, δεκάδες χιλιάδες Αυστραλοί παραμένουν ακόμη αποκλεισμένοι στο εξωτερικό. Όσοι επιστρέφουν υποχρεούνται να καταβάλλουν περίπου 3.000 δολάρια Αυστραλίας (1.900 ευρώ) για το κόστος της 14ήμερης παραμονής τους σε καραντίνα σε ξενοδοχείο.

Η Αυστραλία, χώρα περίπου 25 εκατ. κατοίκων, έχει συνάψει συμφωνίες για την αγορά δόσεων του εμβολίου που ανέπτυξαν η βρετανική AstraZeneca σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και αυτού που ανέπτυξαν οι Pfizer/BioNTech.

Η κυβέρνηση αναμένει ακόμη πράσινο φως από τον αρμόδιο εποπτικό φορέα. Οι εμβολιασμοί δεν αναμένεται να αρχίσουν πριν από τα τέλη του Φεβρουαρίου.