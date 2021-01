Αθλητικά

Μπεκατώρου: συσπείρωση αλήθειας και δικαίου

«Η προσωπική μου περιπέτεια δεν είναι ένα αυτοτελές μεμονωμένο ζήτημα που αφορά μόνο εμένα», τονίζει σε ανακοίνωση της η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης.

Η Ολυμπιονίκης, Σοφία Μπεκατώρου, που συγκλόνισε το πανελλήνιο με την καταγγελία – εξομολόγηση της, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τα αναρίθμητα μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης που έχει λάβει.

Η ανάρτηση της Σοφίας Μπεκατώρου

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ

Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τα αναρίθμητα μηνύματα υποστήριξης και συμπαράστασης που λαμβάνω σε μια στιγμή δοκιμασίας για μένα και την οικογένειά μου. Με συγκινούν και μου δίνουν δύναμη!

Θέλω όμως να επαναλάβω, ότι η προσωπική μου περιπέτεια δεν είναι ένα αυτοτελές μεμονωμένο ζήτημα που αφορά μόνο εμένα. Είναι μέρος ενός συνολικού και χρόνιου προβλήματος που αφορά στην κατάχρηση εξουσίας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στην παρούσα διοίκηση της ΕΙΟ. Αυτό το συνολικό πρόβλημα ήρθε στο προσκήνιο με πρωτοβουλία του Νίκου Κακλαμανάκη, ο οποίος μίλησε από το βήμα της Βουλής για τα προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουμε εδώ και πολλά χρόνια.

Είμαστε μια ομάδα και είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τον αγώνα μας ως ομάδα, υπηρετώντας τα πιο υψηλά ιδανικά του αθλητισμού. Είμαστε αποφασισμένοι να μην εστιάσουμε ο καθένας στο προσωπικό του θέμα, την προσωπική του τραυματική εμπειρία, αλλά να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλο, ώστε να βγουν όλα στο φως. Ακόμα και αυτά που μέχρι και σήμερα είναι στο σκοτάδι. Να ενθαρρύνουμε όλες και όλους να μιλήσουν!!

Ενώνω τις δυνάμεις μου με τις συναθλήτριες και τους συναθλητές μου και όλες τις υγιείς δυνάμεις του χώρου μας, ώστε ενωμένοι να πάρουμε πρωτοβουλίες για την επόμενη μέρα.

Με αυτό το σκεπτικό, επιλέγω να προκρίνω την από κοινού νομική εκπροσώπηση της άτυπης ομάδας μας και όχι την προσωπική μου νομική εκπροσώπηση. Οι αποφάσεις μας θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

Στόχος και κίνητρό μας να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να έχουν τα νέα παιδιά ένα καλύτερο μέλλον στον ελληνικό αθλητισμό.