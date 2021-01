Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης στον ΑΝΤ1: δεν έχουμε μείνει πίσω στον εμβολιασμό

Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας απαντά σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με το εμβόλιο. Γιατί δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα αίτησης επιπλέον δόσεων.Πότε θα έχουμε ανοσία.

«Οι παραδόσεις των εμβολίων γίνονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, προσθέτοντας ότι ,έως τώρα, «έχουμε ξεπερνάει τους 80.000 εμβολιασμούς».

«Είναι πρόβλημα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά όλη την Ευρώπη», είπε για την καθυστέρηση μίας εβδομάδας που ανακοίνωσε η Pfizer, χαρακτηρίζοντας «παροδικό» το πρόβλημα και διαβεβαιώνοντας πως «έχουμε εξασφαλίσει τις δεύτερες δόσεις και σε κάθε περίπτωση, στο τρίμηνο που υπάρχει προγραμματισμός παραδόσεων. Δεν θα έχουμε μείνει πίσω».

Αναφορικά με την πορεία του εμβολιασμού, είπε πως προχωρά κανονικά και μετά τον εμβολιασμό των ατόμων άνω των 85 ετών, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο, θα ακολουθήσουν ευπαθείς ομάδες και ιδιώτες γιατροί. Σχετικά με την ανοσία του πληθυσμού, υπολογίζεται ότι θα έχει επιτευχθεί το καλοκαίρι.

Κληθείς να διευκρινίσει το αν στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων θα παίζει ρόλο στην προτεραιότητα του εμβολιασμού η ηλικία, απάντησε αρνητικά.

«Αναζητούμε λύσεις για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Σίγουρα έχουμε εξασφαλίσει δόσεις για όλο τον πληθυσμό», απάντησε σε σχετικό ερώτημα, διευκρινίζοντας πως «το θέμα είναι το εμβόλιο να χορηγηθεί σε συνθήκες ασφαλείας».

Σχετικά με το πόσους εμβολιασμούς μπορεί το ελληνικό σύστημα να «σηκώσει», εξήγησε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έρθουν εμβόλια τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης από τον ΕΜΑ και την Κομισιόν και ότι, «το σύστημα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να φτάσουμε και τους 2 εκατ. εμβολιασμούς το μήνα».

Χαρακτήρισε δε «καταδικαστέο» το ότι κάποιοι πάνε μεμονωμένα στην αγορά εμβολίων, «δείχνοντας» τη Γερμανία και τόνισε ότι αυτό είναι κάτι που θα διερευνηθεί.

«Τα εμβολιαστικά κέντρα δεν ανοίγουν ταυτόχρονα, αλλά όσα περισσότερα εμβόλια έχουμε, τόσα θα ανοίγουν. Τώρα γίνονται στα νοσοκομεία, ανοίγουν και τα Κέντρα Υγείας», σημείωσε σχετικά με τον αριθμό των εμβολιαστικών κέντρων, υπογραμμίζοντας ότι, «εξετάζουμε κάθε λύση ώστε να επισπεύσουμε τον εμβολιασμό».

Ερωτηθείς για τη δήλωση του σχετικά με ευθύνες γιατρών για εισαγωγές ασθενών στις ΜΕΘ, επανέλαβε ότι, «παραποιήθηκε» και σημείωσε πως, «δεν αναφέρθηκα σε ευθύνες του ιατρικού σώματος .Όλοι γνωρίζουμε ότι για να μπει κάποιος σε ΜΕΘ, αποφασίζει ο γιατρός καμία φορά μαζί με τους συγγενείς. Στην πανδημία όποτε χρειάστηκε κρεβάτι, υπήρξε. Δεν έμεινε κάποιος εκτός ΜΕΘ, όπου χρειάστηκε έγιναν διακομιδές, ενεργοποιήθηκε το σύστημα».

«Μέχρι σήμερα έχουμε καλύψει το 0,8% του πληθυσμού, είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης, όσα εμβόλια έχουμε, τα έχουμε κάνει. Κρατάμε όμως, τη δεύτερη δόση, ώστε να είναι διαθέσιμη όταν χρειαστεί να την κάνουμε», είπε και συμπλήρωσε:

«Η Ελλάδα έχει αγοράσει όλα τα εμβόλια που της αναλογούν, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανόνα. Μπορούμε να ασκήσουμε δικαιώματα για επιπλέον δόσεις, και δεν έχει ασκηθεί ακόμα αυτό το δικαίωμα. Όμως αυτό εξαρτάται από τα εμβόλια που είναι διαθέσιμα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει αργότερα ή του χρόνου», εξήγησε και διαβεβαίωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση πως «έχουμε σύριγγες κι όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά».

«Υπάρχει προγραμματισμός κάλυψης οργανικών θέσεων, το 2020 είχαν παρουσιαστεί 800 γιατροί και συνεχίζονται οι αξιολογήσεις. Για το 2021 υπάρχουν δεσμεύσεις για 1200 επιπλέουν νοσοκομειακούς, ενισχύουμε το σύστημα υγείας, δεν το έχουμε αφήσει πίσω», απάντησε σε ερώτηση για την ενίσχυση του ΕΣΥ και συμπλήρωσε πως:

«Έχουμε εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον οι νοσηλευτές θα παραμείνουν στο σύστημα, εξετάζουμε διεργασίες προκειμένου να γίνουν μόνιμοι, όπως έγινε με τους εργαζόμενους σε ΜΕΘ, το εξετάζουμε και για τους αναισθησιολόγους».