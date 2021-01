Πολιτική

Ο Μητσοτάκης έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο instagram.

Συνοδευόμενος από τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο Αττικό τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Την πρώτη δόση την είχε κάνει στις 27 Δεκεμβρίου.