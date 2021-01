Αθλητικά

Αυγενάκης: όποια Σοφία έχει παρόμοιο περιστατικό να μιλήσει

Ο υφυπουργός Αθλητισμού εξέφρασε τη συμπαράσταση του στη Σοφία Μπεκατώρου και δήλωσε «δικαιωμένος για το νομοσχέδιο των αθλητικών ομοσπονδιών».

Την αναγκαιότητα να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις για την εξυγίανση των παθογενειών στον τομέα του αθλητισμού εξέφρασε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης. Υπογράμμισε τη στήριξη του στην Σοφία Μπεκατώρου και κάλεσε όλα τα θύματα παρόμοιων περιστατικών να μιλήσουν και να βοηθήσουν λέγοντας ότι «όποια Σοφία έχει παρόμοιο περιστατικό να βοηθήσει, να μιλήσει να φτιάξουμε την επόμενη γενιά αθλητών σε ένα υγιέστατο περιβάλλον».

Ο κ. Αυγενάκης, μιλώντας στο «Θέμα 104.6», εξήγησε ότι νιώθει «δικαιωμένος για το νομοσχέδιο των αθλητικών ομοσπονδιών», παρά τις αντιδράσεις που γνώρισε. Και αυτό, γιατί υπήρχε το «ερέθισμα να γίνει ανανέωση, να γίνει ένα στοπ στις μόνιμες διοικήσεις των ομοσπονδιών της χώρας», πρόσθεσε δε, ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που είναι «20, 30 ακόμη και 40 χρόνια στις ίδιες θέσεις».

«Η αίσθηση αλαζονείας και ιδιοκτησίας πάνω στους αθλητές, θα τελειώσει», υπογράμμισε ο υφυπουργός, λέγοντας ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους αθλητές και με τον πρωταθλητή ολυμπιονίκη Κακλαμανάκη, ο οποίος κατήγγειλε περιστατικά βίας.

«Τα στόματα έχουν ανοίξει έχω ξεκαθαρίσει ότι είμαι δίπλα τους», τόνισε ο κ. Αυγενάκης. Σημείωσε παράλληλα, ότι δεν είναι όλες οι διοικήσεις διεφθαρμένες, όμως έχει ήδη ξεκινήσει η μεταρρύθμιση της παρούσας κυβέρνηση που ακουμπάει όπως είπε αυτά τα ζητήματα. «Πρώτη φορά φτιάξαμε μητρώο ερασιτεχνικών σωματείων παρά την πίεση και λάσπη».

Χαιρέτισε παράλληλα τη στήριξη που παρείχαν όλα τα πολιτικά κόμματα και αρχηγοί σε αυτά τα περιστατικά με την ομόφωνη καταδίκη αυτών των περιστατικών.