Εθνοφρουροί κοιμούνται μέσα στο Καπιτώλιο (εικόνες)

Αντίστροφη μέτρηση για την ορκωμοσία του νέου Προέδρου των ΗΠΑ και η Ουάσινγκτον γίνεται «αστακός».

Βίντεο που καταγράφηκε την Κυριακή μέσα στο Καπιτώλιο δείχνει εθνοφρουρούς να κοιμούνται σε ράντσα μέσα στο κτήριο. Πρόκειται για δυνάμεις που είχαν σπεύσει στην Ουάσινγκτον μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο και παρέμειναν εκεί μέχρι την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, την ερχόμενη Τετάρτη.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την τήρηση του νόμου ελέγχουν τα μέλη της Εθνοφρουράς για να διασφαλίσουν ότι δεν θα παρουσιάσουν κανέναν κίνδυνο την ημέρα της τελετής ορκωμοσίας του προέδρου Τζο Μπάιντεν, την προσεχή Τετάρτη, δήλωσε σήμερα ο στρατηγός Ντάνιελ Χόκανσον.

Μετά τις βιαιότητες στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, όταν οι υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στην έδρα του Κογκρέσου, αποκαλύφθηκε ότι ορισμένοι διαδηλωτές είχαν δεσμούς -στο παρελθόν ή τώρα- με τον στρατό.

Ο στρατηγός Ντάνιελ Χόκανσον, ο οποίος ηγείται του Γραφείου της Εθνοφρουράς, ρωτήθηκε από το CBS News αν οι στρατιωτικοί είχαν ελεγχθεί πριν από την άφιξή τους στην Ουάσινγκτον.

"Σε συντονισμό με την Μυστική Υπηρεσία και το FBI, όλοι οι στρατιωτικοί που έφτασαν πέρασαν από εξονυχιστικό έλεγχο", απάντησε ο στρατηγός Χόκανσον.

Στρατιωτικοί θα βρίσκονται σε κάθε γωνιά των δρόμων, ενώ συρματοπλέγματα και σημαντικά οδοφράγματα έχουν ήδη τοποθετηθεί ενόψει της ορκωμοσίας την Τετάρτη του Τζο Μπάιντεν στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα των ΗΠΑ, η οποία έχει γίνει αγνώριστη, καθώς έχει μετατραπεί σε οχυρωμένο στρατόπεδο μετά την φονική εισβολή στο Καπιτώλιο.

Σε περίπου 25.000 ανέρχονται τα μέλη της Εθνοφρουράς που έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον.Σε πρόσφατη επιστολή τους στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων σημειώνουν ότι οι ταραχές της 6ης Ιανουαρίου ήταν "ασύμβατες με το κράτος δικαίου" και ζητούν από τους στρατιώτες "να αντιπροσωπεύουν τις αξίες και τα ιδανικά του έθνους".