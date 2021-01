Κόσμος

Μάας: η Τουρκία έχει την υποχρέωση να σέβεται το Διεθνές Δίκαιο

Μηνύματα προς την Άγκυρα σε σκληρή γλώσσα, από τον Γερμανό ΥΠΕΞ, λίγο πριν την επίσκεψη του στην Τουρκία.

«Το παιχνίδι με τη φωτιά δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί. Η Τουρκία, ως εταίρος του ΝΑΤΟ, «έχει σαφή υποχρέωση να επιλύει ακόμη και δύσκολες διαφορές μέσω της διαπραγμάτευσης, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και να μη θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη στην περιοχή», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, λίγο πριν από την αναχώρησή του για την Άγκυρα, όπου θα συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προκειμένου, όπως είπε, να τον ενθαρρύνει «να συνεχίσει με αποφασιστικότητα και να παγιώσει την εποικοδομητική πορεία των τελευταίων εβδομάδων».

«Στις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας αφήσαμε πίσω μας μια δύσκολη χρονιά. Η κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο οξύνθηκε σε κάποιες περιπτώσεις δραματικά. Αυτό το παιχνίδι με τη φωτιά δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί. Ως εταίρος στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία έχει σαφή υποχρέωση να επιλύει ακόμη και δύσκολες διαφορές μέσω της οδού της διαπραγμάτευσης, σεβόμενη το Διεθνές Δίκαιο και να μην θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη στην περιοχή», τόνισε ο κ. Μάας πριν από λίγο και πρόσθεσε ότι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το Βερολίνο «χαιρετίζει το γεγονός ότι η Τουρκία από τις αρχές του έτους στέλνει μηνύματα αποκλιμάκωσης - όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με τα έργα».

Το γεγονός ότι η Τουρκία και η Ελλάδα ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν στις 25 Ιανουαρίου τις διερευνητικές τους συνομιλίες, οι οποίες είχαν διακοπεί από το 2016, «είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα», σημείωσε ο υπουργός και χαρακτήρισε «θετικό μήνυμα» από την πλευρά της Άγκυρας τον «πρόωρο τερματισμό των σεισμικών ερευνών στα ανοικτά της Κύπρου με την απόσυρση του ερευνητικού σκάφους "Barbaros"».

Εκ μέρους της γερμανικής κυβέρνησης, «ταχθήκαμε ρητά υπέρ της επανάληψης των απευθείας συνομιλιών μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, ειδικά κατά την διάρκεια της προεδρίας μας στο Συμβούλιο της ΕΕ το τελευταίο εξάμηνο», συνέχισε ο κ. Μάας και έκανε λόγο για μια «πραγματική ευκαιρία βιώσιμης αποκλιμάκωσης» της κατάστασης στην ανατολική Μεσόγειο.

«Η θετική ορμή των τελευταίων εβδομάδων θα πρέπει να έχει διάρκεια, προκειμένου να αποκατασταθεί η χαμένη εμπιστοσύνη και να δημιουργηθεί η βάση για έναν διάλογο προσανατολισμένο στη λύση. Γι' αυτόν τον λόγο ταξιδεύω σήμερα στην 'Αγκυρα, προκειμένου να ενθαρρύνω τον συνάδελφό μου Μεβλούτ Τσαβούσογλου να συνεχίσει με αποφασιστικότητα και να παγιώσει την εποικοδομητική πορεία των τελευταίων εβδομάδων», κατέληξε ο κ. Μάας.

Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις 15:00 ώρα Ελλάδας στις Βρυξέλλες.

Μία ημέρα νωρίτερα, στις 21 Ιανουαρίου, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.