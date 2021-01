Κοινωνία

Κακοκαιρία “Λέανδρος”: Ποια σχολεία είναι κλειστά

Τηλεκπαίδευση για όσους μαθητές δεν έχουν σχολείο. Σε ποιους δήμους θα μείνουν κλειστά δημοτικά και νηπιαγωγεία.

Είτε λόγω κρουσμάτων κορονοϊού είτε λόγω κακοκαιρίας, ορισμένα σχολεία, τμήματα ή ορισμένες τάξεις νηπιαγωγείων και δημοτικών ανά την επικράτεια ανακοίνωσαν τη διακοπή της διά ζώσης λειτουργίας τους. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, όπως ίσχυε και την προηγούμενη περίοδο κατά την οποία είχαν ανοίξει τα σχολεία εν μέσω πανδημίας, έτσι και τώρα, οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα σταματούν να πηγαίνουν στο σχολείο, είτε λόγω κάποιου κρούσματος είτε λόγω κακοκαιρίας, θα συνεχίζουν κανονικά τα μαθήματά τους μέσω τηλε-εκπαίδευσης.

Περιφέρεια Αττικής

Με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των οικείων δήμων, η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε για σήμερα Δευτέρα το κλείσιμο νηπιαγωγείων και δημοτικών σε ορισμένους δήμους που επικρατεί ισχυρός παγετός.

Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστά: Όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία στους δήμους Ωρωπού και Διονύσου.

Επίσης, στον δήμο Αχαρνών, τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Βαρυπόμπης, Θρακομακεδόνων και στο Ολυμπιακό Χωριό. Επιπλέον, το 24ο Δημοτικό και το 35ο Νηπιαγωγείο στην περιοχή Πλάτωνα.

Επιπροσθέτως, στον δήμο Μαραθώνα, στις Δημοτικές Ενότητες Βαρνάβα και Γραμματικού και στον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Βιλίων και Ερυθρών.

Η Περιφέρεια Αττικής ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας θα επαναξιολογήσει αύριο το πρωί την κατάσταση κι εφόσον απαιτείται, ενδέχεται να αποφασίσει το κλείσιμο των σχολείων και σε άλλες περιοχές.

Επίσης, η περιφέρεια για λόγους ασφαλείας έναντι της κακοκαιρίας, συστήνει στους πολίτες, σε περιοχές όπου υπάρχει παγετός, να μετακινούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες και τις συστάσεις των τοπικών αρχών.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε σχετικά: «Προχωρήσαμε στη συγκεκριμένη απόφαση καθώς η ασφάλεια των μαθητών είναι η απόλυτη και μόνη προτεραιότητά μας. Σε κάποιους δήμους της Αττικής, όπου τα καιρικά φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα και επικρατεί ισχυρός παγετός, ο κίνδυνος να προκληθούν ατυχήματα είναι πολύ μεγάλος, και αυτό δεν θα το διακινδυνεύσουμε σε καμία περίπτωση. Θα παρακολουθούμε και θα αξιολογούμε συνεχώς την εξέλιξη των καιρικών δεδομένων, με στόχο να παρέμβουμε όπου και αν απαιτείται, για την καλύτερη προστασία των πολιτών».

Κεντρική Μακεδονία

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία σε ορεινές περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω του παγετού και των προβλημάτων που προκάλεσε η σφοδρή χιονόπτωση στις μετακινήσεις. Συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης κλειστές θα παραμείνουν οι μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον δήμο Ωραιοκάστρου, στον δήμο Λαγκαδά και στην κοινότητα Χορτιάτη του δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη. Στις δημοτικές ενότητες Αρέθουσα, Εγνατίας και Απολλωνίας του δήμου Βόλβης, αύριο δεν θα λειτουργήσουν λόγω ψύχους και παγετού τα δημοτικά και νηπιαγωγεία Αρέθουσας, Προφήτη, Νέας Απολλωνίας και το νηπιαγωγείο Στίβου.

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία στους δήμους Βέροιας και Κιλκίς.

Στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, στον δήμο Αριστοτέλη λόγω ολικού παγετού κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία στις κοινότητες Αρναίας, Σταγείρων, Στρατονίκης, Στανού, Παλαιοχωρίου, Νεοχωρίου, Βαρβάρας και Μεγάλης Παναγιάς. Στις υπόλοιπες κοινότητες του δήμου Αριστοτέλη τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον δήμο Πολυγύρου κλειστό θα παραμείνει το Δημοτικό Σχολείο Ζερβοχωρίων, ενώ οι σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στις 9.00.

Στην Πέλλα δεν θα λειτουργήσουν το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Φωτεινής, το Νηπιαγωγείο Αγίας Φωτεινής, το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου, το Νηπιαγωγείο Αγίου Αθανασίου, το Δημοτικό Σχολείο 'Αρνισσας, το Νηπιαγωγείο 'Αρνισσας, το Δημοτικό Σχολείο Ζέρβης, το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Γραμματικού, το Δημοτικό Σχολείο Παναγίτσας, το Νηπιαγωγείο Παναγίτσας, το Δημοτικό Σχολείο Περαίας, το Νηπιαγωγείο Περαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Δίου-Ολύμπου στην Πιερία, η προσέλευση των μαθητών σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα, στις 09:30.

«Οι μαθητές των παραπάνω σχολείων θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης. Οι διευθυντές εκπαίδευσης ενημερώνουν ήδη τις διευθύνσεις των σχολείων, πως στο εξής όποιο σχολείο δε λειτουργεί, για τον οποιονδήποτε έκτακτο λόγο, έστω και για μέρα, τότε τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά. Θα λειτουργήσει υποχρεωτικά η τηλεκπαίδευση, θα ενημερωθούν οι μαθητές και οι γονείς τους. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα σε κάθε σχολική μονάδα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Διευκρίνισε, δε, ότι τα διαδικτυακά μαθήματα θα γίνονται στο ωράριο, το οποίο ίσχυε κατά την περίοδο που η δια ζώσης πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχε ανασταλεί (14.10- 17.20)

Δυτική Μακεδονία

Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του ολικού παγετού που επικρατούν στη Δυτική Μακεδονία, με απόφαση των δημάρχων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών, τα νηπιαγωγεία, δημοτικά και σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, σήμερα Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου, θα παραμείνουν κλειστά.

Επίσης, θα παραμείνουν κλειστοί οι παιδικοί σταθμοί, ενώ θα λειτουργήσει κανονικά το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που εδρεύει στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Φελλίου Γρεβενών και τα σχολεία στον δήμο Πρέσπας που θα λειτουργήσουν δύο ώρες αργότερα από την κανονική έναρξη.

Κλειστά για δύο ημέρες τα σχολεία στον δήμο Καλαβρύτων

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα, και αύριο, Τρίτη, τα σχολεία στον δήμο Καλαβρύτων, λόγω της κακοκαιρίας. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από τον δήμο, «θα διακοπούν τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η λειτουργία του δημοτικού παιδικού σταθμού Καλαβρύτων, λόγω των έκτακτων και ακραίων καιρικών συνθηκών, δηλαδή πυκνή χιονόπτωση και ολικός παγετός, που επικρατούν στην Περιφέρεια του δήμου και οι οποίες θα συνεχιστούν και κατά τις επόμενες ημέρες».

Χίος - Λέσβος

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα, τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγει?α της Χίου καθώς και το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και το Ειδικό Γυμνάσιο Χίου, λόγω της κακοκαιρίας, ανακοινώθηκε με απόφαση του δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρμαντζη.

Επίσης, αυξήθηκαν τα σχολεία του δήμου Δυτικής Λέσβου που με απόφαση του δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου δεν θα λειτουργήσουν σήμερα Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, δεν θα λειτουργήσουν αύριο τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία του Μανταμάδου, της Στύψης, της Κάπης, της Κλειούς, του Λεπέτυμνου, του Σκαλοχωρίου, της Βατούσας, της Φίλιας, της Συκαμιάς και των Χιδήρων.

Έκλεισαν σήμερα το πρωί με απόφαση του δημάρχου Στρατή Κύτελη και τα σχολεία του δήμου Μυτιλήνης, λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεία στο νησί. Σημειώνεται ότι τη νύχτα που πέρασε χιόνισε και μέσα στην πόλη της Μυτιλήνης.