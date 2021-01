Αθλητικά

Μέσι: πρώτη αποβολή σε επίπεδο συλλόγων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποια ποινή κινδυνεύει ο Αργεντίνος άσος, λόγω της φύσης της παράβασης του.

Με τιμωρία έως και 12 αγώνες κινδυνεύει ο Λιονέλ Μέσι. O Αργεντινός επιθετικός αποβλήθηκε χθες για πρώτη φορά στην καριέρα του σε επίπεδο συλλόγων και μετά 753 παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα, στο 120ο λεπτό του τελικού του Super Cup, που κέρδισε (3-2) στην παράταση η Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Τον απέβαλε ο διαιτητής Χιλ Μανθάνο, μετά από εξέταση του VAR, όπου φάνηκε να κτυπάει με το χέρι του, τον επιθετικό της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ασιέρ Βιγιαλίμπρε, ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει με το σώμα του.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, η παράβαση θεωρείται σοβαρή και εάν εξεταστεί σύμφωνα με το άρθρο 98 του πειθαρχικού κώδικα της ισπανικής λίγκα, ο Μέσι κινδυνεύει με τιμωρία τεσσάρων έως 12 αγώνων. Εάν δεν θεωρηθεί επιθετική η κίνησή του, τότε η τιμωρία είναι από ένα έως τρία παιχνίδια.