Γεωργιάδης: Στα πλάνα μας να ανοίξουν τα χιονοδρομικά κέντρα

Πότε θα συζητηθεί το θέμα. Τι είπε ο υπουργός Ανάπτυξης για την εστίαση.

«Τεστ για το αν μπορούμε να συνεννοηθούμε καλόπιστα και πολιτισμένα» χαρακτήρισε την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου ο υπουργός Ανάπτυξης 'Αδωνις Γεωργιάδης, σε δηλώσεις του σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ενώ, σε περίπτωση που το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, είπε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να αρθεί το μέτρο της απαγόρευσης μετακίνησης εκτός νομού με στόχο το άμεσο άνοιγμα των χιονοδρομικών κέντρων.

«Στους τζίρους είμαι βέβαιος ότι θα πάμε καλά, οι εκπτώσεις θα έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία, αγωνία μου είναι πώς θα πάμε επιδημιολογικά» τόνισε. «Όταν θα ανοίξουμε την εστίαση θα ανοίξουμε από τους εξωτερικούς χώρους. Υπάρχει επιδότηση για θερμαντικά σώματα» σημείωσε. «Απέχουμε ακόμα από το άνοιγμα της εστίασης, δεν είμαστε κοντά» διευκρίνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Την επόμενη Παρασκευή στη συνεδρίαση της επιτροπής θα τεθεί και το θέμα της λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης. «Έχει συζητηθεί στην επιτροπή η μετακίνηση από νομό σε νομό. Ένα από τα πλάνα που έχουμε, αν το επιτρέψει και η επιδημία, είναι να ανοίξουν τα χιονοδρομικά κέντρα, γιατί είναι μια εποχική δραστηριότητα και δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς μετακίνηση» διευκρίνισε.

«Δεν μπορώ εγώ κι ο Χαρδαλιάς να είμαστε δίπλα σε κάθε καταναλωτή. Δεν επιβάλαμε κάτι στους γιατρούς, κάναμε συνολική παρουσίαση πολύ εμπεριστατωμένη, και της πορείας της οικονομίας και των μέτρων που είχαμε σκεφθεί σε συνδυασμό με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Αν τα μέτρα τηρηθούν, όλα θα πάνε καλά» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Υπάρχει σχέδιο επιτήρησης της ΕΛΑΣ για τους κεντρικούς δρόμους, και να γίνονται συστάσεις στους πολίτες» ανέφερε ο υπουργός, και προέτρεψε τους πολίτες αν βλέπουν δρόμο με κόσμο «να μην πηγαίνουν εκεί» προστατεύοντας τους εαυτούς τους. «Είναι αδύνατο να ανοίγεις την οικονομία χωρίς να έχει κάποια αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου» ξεκαθάρισε πάντως, αν και πρόσθεσε ότι θα είναι «λελογισμένη αν τηρήσουμε τα μέτρα».





«Αυτή τη στιγμή είμαστε στις μισές κατειλημμένες ΜΕΘ από ό,τι ήμασταν στο ανώτερο σημείο της πανδημίας περί τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ξαφνική άνοδο της πανδημίας, έχουμε περιθώριο ασφαλείας για να μπορούμε να προλάβουμε ξανά αυστηρότερα μέτρα χωρίς να φτάσουμε στο ανώτατο σημείο αντοχής του ΕΣΥ», επισήμανε.