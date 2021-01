Κοινωνία

Επικοινωνία Κεραμέως – Πρύτανη ΑΠΘ μετά τις καταγγελίες φοιτητριών για σεξουαλική παρενόχληση

Στην Εισαγγελία απευθύνθηκε ο Ν.Παπαΐωάννου μετά την καταγγελία φοιτήτριας για καθηγητή του ΑΠΘ. Διερεύνηση μέχρι τέλους ζητεί η Υπουργός Παιδείας.

Επικοινωνία με τον πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είχε νωρίτερα η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, αναφορικά με καταγγελίες πρώην φοιτητριών του πανεπιστημίου για σεξουαλική παρενόχληση. Η υπουργός ζήτησε από τον πρύτανη άμεση ενημέρωση και υπογράμμισε τη σημασία να κινηθούν τάχιστα οι διαδικασίες για να χυθεί άπλετο φως στις σχετικές υποθέσεις.

«Οι καταγγελίες πρώην φοιτητριών του ΑΠΘ για σεξουαλική παρενόχληση που δημοσιοποιήθηκαν με αφορμή την αποκάλυψη Μπεκατώρου πρέπει να διερευνηθούν μέχρι τέλους», αναφέρει σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κ. Κεραμέως.

«Δεν νοείται η ύπαρξη τέτοιων περιστατικών σε κανένα χώρο, συμπεριλαμβανομένου του ακαδημαϊκού, ενός χώρου μάθησης, έρευνας, ελευθερίας λόγου και διακίνησης ιδεών», πρόσθεσε.

«Επικοινώνησα με τον Πρύτανη του ΑΠΘ ζητώντας άμεση ενημέρωση και υπογραμμίζοντας τη σημασία του να κινηθούν τάχιστα οι διαδικασίες για να χυθεί άπλετο φως στις σχετικές υποθέσεις. Βάζουμε τέλος στη σιωπή, σπάμε την αλυσίδα του φόβου», κατέληξε στην ανάρτηση η κ. Κεραμέως.

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης απευθύνθηκε, σήμερα το πρωί, ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, ενημερώνοντας για δημοσιεύματα που αναφέρονται σε καταγγελίες φοιτητριών του ΑΠΘ ότι δέχθηκαν σεξουαλική παρενόχληση από καθηγητές. Ο πρύτανης του ΑΠΘ ζήτησε επισήμως να υπάρξει παρέμβαση της εισαγγελίας προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι καταγγελίες.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Παπαϊωάννου γνωστοποίησε: «Ενημέρωσα σήμερα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τα δημοσιεύματα που είδαν το Σαββατοκύριακο το φως της δημοσιότητας, σχετικά με καταγγελίες φοιτητριών ότι δέχθηκαν σεξουαλική παρενόχληση από διδάσκοντες στο Αριστοτέλειο. Ζήτησα επισήμως την παρέμβαση της Δικαιοσύνης, προκειμένου κάθε τέτοια υπόθεση που αφορά στο Πανεπιστήμιο να διερευνηθεί σε βάθος και οι υπαίτιοι να λογοδοτήσουν στον νόμο και να τιμωρηθούν».

Εξηγώντας τον λόγο που απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη, ο πρύτανης διευκρίνισε ότι δεν έχει γίνει κάποια -ανώνυμη ή επώνυμη- καταγγελία στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου, συνεπώς η δικαιοσύνη θα πρέπει να επιληφθεί και να εξετάσει, αν τα δημοσιεύματα έχουν πραγματική βάση.

«Ως πατέρας, ακαδημαϊκός δάσκαλος και ως πρύτανης που εκπροσωπώ το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, δηλώνω κατηγορηματικά ότι μέχρι τη στιγμή της δημοσιοποίησης των καταγγελιών δεν είχε περιέλθει σε γνώση της παρούσας διοίκησης του Πανεπιστημίου καμία καταγγελία. Είναι αυτονόητο ότι αν έχουν τελεστεί τέτοιου είδους πράξεις είναι αποτρόπαιες και χρήζουν διερεύνησης σε βάθος, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια και να αφυπνιστούν συνειδήσεις. Με βάση όλα αυτά, η Δικαιοσύνη είναι η αρμόδια αρχή να παρέμβει και να διερευνήσει τις καταγγελίες, έτσι ώστε στο πλαίσιο του κράτους να προστατευτούν τα δικαιώματα των καταγγελλόντων, των καταγγελλομένων, και όλων των μελών του διδακτικού προσωπικού, που από τη στιγμή που δεν κατονομάζεται κανένας αυτομάτως είναι όλοι εν δυνάμει ύποπτοι», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου.

Κάλεσε, δε, «κάθε φοιτητή και φοιτήτρια και κάθε μέλος της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, κάθε διδάσκοντα, ή εργαζόμενο που έχει να συνεισφέρει οτιδήποτε στην έρευνα, να το πράξει», δεσμευόμενος ότι «κάθε καταγγελία θα ερευνάται σε βάθος, με ευαισθησία και προσήλωση στον στόχο να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα μέσα στο Πανεπιστήμιο», καθώς «το Αριστοτέλειο παρέχει το δίχτυ ασφαλείας για κάθε μέλος της κοινότητάς του που με τόλμη θα θελήσει να σπάσει τον κύκλο της σιωπής».