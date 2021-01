Κόσμος

Η Κομισιόν καταδικάζει την κράτηση του Αλεξέι Ναβάλνι

Τι δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποιο μήνυμα στέλνει στην Ρωσία.

Της Μαρίας Αρώνη

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανακοίνωσή της, καταδικάζει την κράτηση του Αλεξέι Ναβάλνι από τις ρωσικές αρχές.

«Πρέπει να τον απελευθερώσουν αμέσως και να διασφαλίσουν την ασφάλειά του. Η κράτηση πολιτικών αντιπάλων αντιβαίνει στις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας», τονίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποιώντας ότι η ΕΕ « θα παρακολουθεί από κοντά την υπόθεση», ενώ συνεχίζει να αναμένει μια ενδελεχή και ανεξάρτητη έρευνα για το ζήτημα.