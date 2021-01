Πολιτική

Ταραντίλης: Έρχονται τέσσερα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τι είπε για την πορεία της πανδημίας στη χώρα αλλά και το άνοιγμα κι άλλων δραστηριοτήτων.

«Από σήμερα το πρωί γίνεται ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην απελευθέρωση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων οι οποίες είχαν ανασταλεί κατά το προηγούμενο διάστημα για την ανάσχεση της διασποράς του κορονοϊού», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Εξήγησε αναλυτικά ότι με απόφαση της κυβέρνησης και ύστερα απ' τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής των λοιμωξιολόγων επαναλειτουργούν οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, με προαιρετικό ωράριο από τις 07.00 το πρωί έως τις 08.00 το βράδυ με εξαίρεση τις περιοχές αυξημένου κινδύνου, αυτές δηλαδή στις οποίες εφαρμόζονται επιπλέον μέτρα όπου λειτουργεί το σύστημα της παράδοσης εκτός καταστήματος. Επαναλειτουργούν επίσης κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες διαιτολογίας, υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος καθώς και τα ΚΤΕΟ.

Επίσης, επιτρέπεται εκ νέου η λειτουργία στους λατρευτικούς χώρους με περιορισμένο αριθμό πιστών, ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά μέτρα και ανώτατο όριο τα 50 άτομα.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση προς κάθε επιχείρηση που λειτουργεί γίνεται είτε με την αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 είτε με έντυπη ή χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

Υπογραμμίζεται ότι για κάθε περίπτωση ισχύουν αυστηρά μέτρα αποτροπής του συγχρωτισμού, όπως μέγιστος αριθμός πελατών εντός του καταστήματος, αποστάσεις δύο μέτρων στα ταμεία και, βεβαίως, υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλες και όλους».

Να τηρήσουμε όλοι τα μέτρα για να δώσουμε στην αγορά την ευκαιρία να αναπνεύσει

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «για την εφαρμογή των μέτρων θα υπάρχουν εντατικοί και αυστηροί έλεγχοι από τις συναρμόδιες Αρχές. Και αυτό για να αποτραπεί στο μέγιστο βαθμό η παραβίαση των μέτρων, που μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση, πισωγύρισμα και εκ νέου πίεση στο Σύστημα Υγείας.

Παράλληλα, τα επιδημιολογικά δεδομένα θα παρακολουθούνται διαρκώς και στο επόμενο διάστημα, όπως ήδη συμβαίνει, και στην περίπτωση που εμφανιστεί κίνδυνος αναζωπύρωσης της πανδημίας θα υπάρξει άμεση παρέμβαση».

Και στο σημείο αυτό τόνισε: «Ας τηρήσουμε, λοιπόν, όλοι -επαγγελματίες, εργαζόμενοι και καταναλωτές- τα προβλεπόμενα μέτρα ως προς τις αποστάσεις, την ατομική υγιεινή, τη χρήση της μάσκας, για να μειώσουμε τον κίνδυνο και να δώσουμε στην αγορά την ευκαιρία να αναπνεύσει».

Η Ελλάδα έχει πολύ καλύτερους δείκτες σε ό,τι αφορά την πανδημία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Αναφορικά με την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι όπως «είναι προφανές ότι το σταδιακό άνοιγμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων γίνεται εφικτό μετά από μια μακρά περίοδο περιοριστικών μέτρων, που κατέδειξε ότι η έξαρση της πανδημίας γίνεται αστραπιαία, ενώ η αποκλιμάκωση απαιτεί πολύ χρόνο και θυσίες. Και αυτό επιβάλλει να παραμείνουμε όλοι σε εγρήγορση.

Γεγονός πάντως είναι ότι -σύμφωνα με τους χάρτες του ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου)- η Ελλάδα έχει πολύ καλύτερους δείκτες σε ό,τι αφορά την πανδημία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη είναι στο κόκκινο, μόνο η χώρα μας, η Φινλανδία και η Δανία είναι στο κίτρινο με δείκτη μεταδοτικότητας κάτω του 4».

Ο κ. Ταραντίλης πρόσθεσε επίσης πως «καταγράφεται ότι σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο οι νέες διαγνώσεις και οι θάνατοι κινούνται δυστυχώς σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Στη χώρα μας συνεχίζεται η μείωση των ενεργών κρουσμάτων και η πίεση στο Σύστημα Υγείας. Ο αριθμός των νοσηλευόμενων έχει σημαντικά μειωθεί σε όλη την επικράτεια και υπολογίζεται στους 1.700, ενώ ο μέσος αριθμός νέων εισαγωγών ανά ημέρα ήταν την περασμένη εβδομάδα 130, δηλαδή χαμηλότερος από το μισό του αριθμού που είχαμε πριν από ένα μήνα.

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων, των βρεφονηπιακών σταθμών και των σχολείων ειδικής αγωγής πήγε εξαιρετικά καλά, καθώς δεν χρειάστηκε να κλείσουν παρά μόνο 3 στα 10.000 τμήματα σε όλη την επικράτεια.

Αισιόδοξα ήταν και τα αποτελέσματα από τον εθελοντικό έλεγχο των εκπαιδευτικών μας, καθώς την πρώτη εβδομάδα εντοπίστηκαν μόλις 7 κρούσματα στα περίπου 5.000 τεστ που έγιναν, δηλαδή ένα ποσοστό θετικότητας, μόλις 0,14%».

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά η εισροή εμβολιαστικών δόσεων

Όσον αφορά την πορεία εξέλιξης των εμβολιασμών, ο Χρήστος Ταραντίλης επεσήμανε ότι «από το Σάββατο η επιχείρηση "Ελευθερία" πέρασε στη δεύτερη φάση της με την έναρξη του εμβολιασμού για τους συμπολίτες μας των 85 και άνω ετών.

Μέχρι χθες Κυριακή είχαν γίνει συνολικά 80.531 εμβολιασμοί.

Μέσα στον επόμενο μήνα θα τεθούν σε λειτουργία 4 μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία, θα έχουν δυνατότητα 20.000 εμβολιασμών ημερησίως.





Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά η εισροή εμβολιαστικών δόσεων

Ήδη, άλλωστε, από τη μέχρι σήμερα διεθνή εμπειρία επιβεβαιώνεται τόσο η ασφάλεια όσο και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Χαρακτηριστικά και εξαιρετικά θετικά είναι τα συμπεράσματα πρόσφατης μελέτης στο Ισραήλ, που καταδεικνύει ότι μετά τον εμβολιασμό του 20% του πληθυσμού, διαπιστώνεται μείωση των νέων λοιμώξεων».

Ακολούθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε οικονομικά ζητήματα επισημαίνοντας ότι «από την πρώτη στιγμή της πανδημίας η κυβέρνηση κάνει πράξη τη δέσμευσή της να μην μείνει κανένας αβοήθητος στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Έχουν ήδη διατεθεί 24 δισ. ευρώ, σχεδόν το 15% του Α.Ε.Π. το 2020, και έχουν υπολογιστεί επιπλέον 7,5 δισ. ευρώ για τη νέα χρονιά».

Όπως είπε «στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε την Παρασκευή δύο επιπλέον μέτρα ανακούφισης της κοινωνίας:

Πρώτον, την απαλλαγή των πληγέντων επαγγελματιών από τα ενοίκια όχι μόνο του Ιανουαρίου αλλά και του Φεβρουαρίου με κάλυψη του 80% από το Κράτος.

Και δεύτερον, την επέκταση κατά 2 μήνες όλων των επιδομάτων ανεργίας που έχουν λήξει.

Σημειώνεται ότι από αυτό το μήνα το εισόδημα πολλών νοικοκυριών αυξάνεται, καθώς θα ωφεληθούν αφενός από την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα και αφετέρου από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι από αύριο έως και τις 31 Ιανουαρίου οι επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις, προκειμένου να πάρουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι παραμένει ανοιχτή μέχρι αύριο, 19 Ιανουαρίου, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης άμεσης κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, το μισό της οποίας -όπως και στον προηγούμενο κύκλο- δεν επιστρέφεται».





Υπό την προεδρία Μητσοτάκη συνεδριάζει η ΚΟ της ΝΔ

Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Ταραντίλης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού επισημαίνοντας ότι: «Σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός έκανε την 2η δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Επίσης, συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες των χωρών που τα πήγαν καλά στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Συμμετείχαν οι ομόλογοι του της Αυστρίας, της Δανίας, του Ισραήλ, της Νορβηγίας, της Τσεχίας και της Αυστραλίας.

Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Την Πέμπτη το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση -με τηλεδιάσκεψη- του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα την πορεία της πανδημίας και του εμβολιασμού».