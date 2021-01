Πολιτική

Λοβέρδος: διαβεβαίωση για συμπερίληψη της Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια

Ο εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής είχε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών.

Το ζήτημα της επέκτασης της κυριαρχίας της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, κατά τη συνάντηση του εκπροσώπου του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέα Λοβέρδου με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

«Προσερχόμαστε στο υπουργείο Εξωτερικών για συζήτηση με τον υπουργό με αποκλειστικό γνώμονα και κριτήριο το συμφέρον της πατρίδας μας, το συμφέρον της Ελλάδας», σημείωσε ο κ. Λοβέρδος μετά τη συνάντηση.

«Στο πλαίσιο αυτό, συζητήσαμε για την ανακήρυξη της κυριαρχίας μας στα 12 ναυτικά μίλια. Απορήσαμε ευλόγως και με επιχειρήματα, γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται ήδη και η Κρήτη και πήραμε τη διαβεβαίωση ότι θα συμπεριληφθεί», πρόσθεσε.