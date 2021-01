Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: πολύ αυστηροί οι έλεγχοι για το άνοιγμα του λιανεμπορίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την αστυνομία των Πανεπιστημίων, αλλά και το νέο δόγμα της ΕΛΑΣ για τις συναθροίσεις, που θα παρουσιαστεί την Πέμπτη.

Στην εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου στις αγορές, με αφορμή το άνοιγμα του λιανεμπορίου σήμερα, στην αστυνομία των Πανεπιστημίων, αλλά και στην ανάγκη ενός σκληρού νομοθετικού πλαισίου για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, όπως αυτό που κατήγγειλε η ολυμπιονίκης της ιστιοπλοΐας Σοφία Μπεκατώρου, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του το πρωί στο ραδιόφωνο του Σκάι, ενώ προανήγγειλε ότι την Πέμπτη θα παρουσιάσει το νέο δόγμα του υπουργείου για τις συναθροίσεις.

Για το θέμα του ανοίγματος της αγοράς ανέφερε ότι «από σήμερα η παρουσία της αστυνομίας θα είναι ισχυρή σε όλους τους εμπορικούς δρόμους και οι έλεγχοι θα είναι πολύ αυστηροί, όχι γιατί είμαστε εκδικητικοί με τους πολίτες, αλλά για να αποτρέψουμε το ανεπιθύμητο, που είναι να δούμε σε 15 μέρες από σήμερα να γεμίζουν οι ΜΕΘ». Παράλληλα, έκανε έκκληση προς όλους τους πολίτες -και πρωτίστως τους ιδιοκτήτες καταστημάτων- να μην συνωστίζονται, να φορούν μάσκες και να τηρούν όλα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς της επιδημίας.

Για το άνοιγμα της αγοράς είπε ότι η Ελλάδα πάει πολύ καλά στη διαχείριση και του δεύτερου κύματος της επιδημίας, αλλά ο ιός είναι πολύ επικίνδυνος, ωστόσο η κατάσταση από οικονομικής και ψυχολογικής πλευράς έχει φτάσει σε οριακό σημείο. «Θα καταστραφούμε αν συνεχίσουμε να είμαστε σε ένα συνεχές lockdown» τόνισε ο κ.Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε, «Ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια της αντοχής του. Αυτό έγινε αντιληπτό από τον πρωθυπουργό και οι λοιμωξιολόγοι επίσης αντιλαμβάνονται όλα αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό εισηγήθηκαν να υπάρξει ένα πρώτο βήμα ανοίγματος της αγοράς και της κοινωνίας. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και είναι πολύ δύσκολη και η θέση η δική μου ως υπουργού και των ελεγκτικών αρχών, αλλά με κανόνες θα πετύχουμε».

Για το αστυνομικό σώμα των Πανεπιστημίων ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχέδιο ασφάλειας, θα ενεργεί σε συνεννόηση με τις πρυτανικές Αρχές, θα περιφρουρεί τα πανεπιστήμια και θα επιτηρεί τους χώρους κυρίως για την πρόληψη της εγκληματικότητας, αλλά θα έχει δικαίωμα να κάνει συλλήψεις, να συντάσσει δικογραφίες και να παραπέμπει στον εισαγγελέα.

Οι αστυνομικοί θα φορούν διαφορετικές στολές, δεν θα φέρουν πυροβόλα όπλα και θα έχουν κυρίως αποτρεπτικό ρόλο, αλλά αναφερόμενος στο σύνθημα ότι ο νόμος «θα καταργηθεί στην πράξη» επεσήμανε ότι τα μέλη των αστυνομικών ομάδων θα έχουν οπλισμό αυτοπροστασίας και θα περάσουν από αυστηρές διαδικασίες εκπαίδευσης για να μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους και να αποτρέψουν οποιαδήποτε επίθεση εναντίον τους.

Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το νομοσχέδιο , ο κ Χρυσοχοΐδης είπε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν συμβεί 20 περιστατικά βίας με τελευταίο την επίθεση σε βάρος του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών Δημήτρη Μπουραντώνη και τόνισε, «Αυτοί που υπογράφουν τα κείμενα ενάντια μιας ομάδας αστυνόμευσης στα Πανεπιστήμια, δεν μας αντιπροτείνουν. Υπάρχει χώρα στης οποίας τα Πανεπιστήμια να χτίζουν τους καθηγητές, να μαχαιρώνουν ανθρώπους, να κάνουν φρικαλεότητες; Ποια είναι η πρόταση; Δεν μπορεί να υπάρχει η τρομοκρατία, η βία και κυρίως ο φόβος των ανθρώπων, των εκπαιδευτικών, των φοιτητών και κάποιες μειοψηφείς να επιβάλλουν την θέληση τους μέσα στο χώρο των Πανεπιστημίων. Το αίσθημα της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας έπρεπε να σταματήσει».

Για τις συναθροίσεις ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι την ερχόμενη Πέμπτη ο ίδιος, μαζί με τον υφυπουργό Λευτέρη Οικονόμου, τον αρχηγό και την υπόλοιπη ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ θα ανακοινώσει το νέο δόγμα του Υπουργείου. Όπως είπε, κεντρικός στόχος είναι «να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που συναθροίζονται και διαμαρτύρονται, χωρίς να διαλύουμε τις συγκεντρώσεις, όπως γίνεται μέχρι σήμερα». Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ο υπουργός θα μειωθεί η χρήση των χημικών, που θα αντικατασταθούν με πιο ήπια μέσα όπως είναι το νερό και θα περάσουν πιο πίσω στην διάταξη τα ΜΑΤ.

Για την υπόθεση Μπεκατώρου, έκανε λόγο για «φρικαλέο ζήτημα» και υπογράμμισε ότι «πρέπει να δούμε το νομοθετικό πλαίσιο, να τεθούν πιο αυστηροί κανόνες και να υπάρξει αυτοσυνειδησία».