Πολιτική

Μαρίνος: Ανησυχία στο ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά

Τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ ενημέρωσε για τις επικείμενες διερευνητικές επαφές με την Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών.

Την έντονη ανησυχία του ΚΚΕ για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά επανέλαβε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Γιώργος Μαρίνος, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών κομμάτων, όπου ο κ. Δένδιας τον ενημέρωσε για τις επικείμενες διερευνητικές επαφές μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής κυβέρνησης.

«Το ΚΚΕ έχει εκφράσει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις στην περιοχή και την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θεωρεί αυτές τις εξελίξεις πολύ σοβαρές και θα παρακολουθήσουμε σταθερά, γιατί θα συνυπάρξει η ένταση, η όξυνση με την προσπάθεια μιας συμβιβαστικής λύσης», σημείωσε.

Όπως επεσήμανε, η Τουρκία έχει ξεκαθαρίσει ότι επιδιώκει μια συζήτηση εφ' όλης της ύλης και θέλει να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις απαράδεκτες θέσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και τις γκρίζες ζώνες.

«Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, ακολουθώντας μια πολύ επικίνδυνη πορεία, προσπαθούν να διαμορφώσουν το έδαφος για να προωθηθεί λύση συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου», υπογράμμισε ο κ. Μαρίνος και πρόσθεσε:

«Τα σχέδια του ευρωατλαντισμού, όπως και την προηγούμενη περίοδο, είναι άκρως επικίνδυνα και δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εμπλακεί σ' αυτό το σχεδιασμό».

«Οι θέσεις της σημερινής κυβέρνησης δε μας καθησυχάζουν και γι' αυτό θέλουμε να καλέσουμε το λαό μας να αντιμετωπίσει όλη αυτή την προσπάθεια ωραιοποίησης των διερευνητικών συνομιλιών, να επιδείξει ετοιμότητα και να είναι αυστηρός απέναντι σε κάθε προσπάθεια εφησυχασμού», κατέληξε.