Οικονομία

Τσίπρας: Μέτρα στήριξης τώρα, αλλιώς έρχονται οριστικά “λουκέτα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δέσμη τεσσάρων σημείων προτείνει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Καμπανάκι» του ΚΚΕ στο Μαξίμου για την στήριξη σε επιχειρήσεις.

Τέσσερα μέτρα για την στήριξη της αγοράς ζητά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτηση του στα social media, με την ευκαιρία του ανοίγματος των καταστημάτων, λέγοντας ότι δεν υπάρξει κρατική μέριμνα, την επόμενη φορά που θα πρέπει να κλείσουν τα μαγαζιά, τα «λουκέτα» θα είναι οριστικά.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

«Σήμερα που το λιανεμπόριο άνοιξε, είναι μία πρώτης τάξης ευκαιρία να στηρίξουμε τα τοπικά καταστήματα και τις μικρές επιχειρήσεις της περιοχής μας, τηρώντας πάντα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Παρά τη δραματικά μειωμένη αγοραστική δύναμη των πολιτών, είμαι βέβαιος πως θα δοθεί μία ανάσα στην αγορά. Ξέρω ότι σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι πήγαν μετά από καιρό στη δουλειά τους σε καθεστώς ανασφάλειας για το αύριο. Ότι χιλιάδες καταστηματάρχες ψάχνουν από το πρωί «σωσίβιο» από τα χρέη και τις υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευθεί. Για αυτό και η απροθυμία της κυβέρνησης να στηρίξει τους ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας αποτελεί τη μεγάλη τροχοπέδη της επόμενης μέρας.

Διότι, δεν αρκεί να βγουν πρόσκαιρα τα λουκέτα. Αν δεν παρθούν έστω και τώρα, έστω και με καθυστέρηση, ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης, τα λουκέτα θα είναι οριστικά την επόμενη φορά και χιλιάδες εργαζόμενοι θα βρεθούν στο δρόμο. Το άνοιγμα της αγοράς δεν μπορεί να είναι δικαιολογία. Η κυβέρνηση πρέπει εδώ και τώρα να αφουγκραστεί την ανασφάλεια εργαζομένων και επιχειρήσεων και να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

Να μετατρέψει το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση.

Να θεσμοθετήσει την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για τη διατήρηση των θέσεων και σχέσεων εργασίας και για την περίοδο μετά την άρση του lockdown.

Να προχωρήσει σε ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε στην πανδημία, με πρόβλεψη και για τη διαγραφή μέρους και της βασικής οφειλής, όπως είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τις 120 δόσεις για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία.

Και τέλος, αντί να δίνει παρατάσεις, να αποσύρει επιτέλους τον πτωχευτικό νόμο που ψήφισε μόνη της, ο οποίος εν μέσω πρωτοφανούς ύφεσης το μόνο που διασφαλίζει είναι πλειστηριασμοί και αθρόες πτωχεύσεις επιχειρήσεων, επαγγελματιών και νοικοκυριών.

Τα μέτρα στήριξης ή θα ληφθούν τώρα ή οποιαδήποτε συζήτηση για «ανάκαμψη» είναι άνευ αντικειμένου».

ΚΚΕ: χρειάζονται πρόσθετα μέτρα στήριξης

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ, αναφέρεται «Το άνοιγμα των καταστημάτων δεν θα πρέπει να αξιοποιηθεί για να αποφύγει η κυβέρνηση την υποχρέωση να πάρει πρόσθετα μέτρα στήριξης των μικρών εμπόρων και άλλων επαγγελματιών που, με δική της ευθύνη, βρίσκονται στα όρια της καταστροφής. Πολύ περισσότερο που μπροστά στο ενδεχόμενο τρίτου κύματος της πανδημίας, δεν αποκλείεται και αυτό το άνοιγμα να είναι προσωρινό, από τη στιγμή που δε συνοδεύεται με κανένα επιπλέον μέτρο για την προστασία της υγείας του πληθυσμού. Η χορήγηση επιδόματος ειδικού σκοπού για τους μήνες που βρίσκονται σε αναστολή, η επιδότηση των εισφορών ατομικής ασφάλισης και κυρίως η γενναία διαγραφή μέρους των χρεών που έχουν συσσωρευτεί, είναι το ελάχιστο, προκειμένου να επιβιώσουν χιλιάδες επαγγελματίες. Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης ότι οι αντοχές της οικονομίας δε χωρούν τις παραπάνω διεκδικήσεις των αυτοαπασχολούμενων, είναι προσχηματικές κι υποκριτικές, αφού την ίδια στιγμή χορηγούνται δεκάδες δισεκατομμύρια για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων».