Οικονομία

Θεοχάρης: το εμβόλιο δεν είναι απαραίτητο για είσοδο στην Ελλάδα

Διευκρινίσεις από τον Υπ. Τουρισμού, εν μέσω της συζήτησης στην ΕΕ για το «πιστοποιητικό εμβολιασμού» για τον κορονοϊό.

«Δεν θα υπάρχει καμία απαγόρευση και καμία δυσκολία στο να επισκεφτεί κάποιος τη χώρα μας ή οποιαδήποτε άλλη χώρα είτε έχει εμβολιαστεί είτε όχι. Δε θα αποτελεί προϋπόθεση ο εμβολιασμός», τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στην ΕΡΤ, από τη Μαδρίτη όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.

Ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε πως «πρέπει να εστιάσουμε σε όσους δε θα εμβολιαστούν. Σε κάθε περίπτωση αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατέψουμε τους πολίτες της χώρας μας. Τα τεστ που θα έχουμε στη διάθεσή μας και θα χρησιμοποιούμε στα λιμάνια, στις πύλες εισόδου της χώρας μας, θα αξιοποιούνται στον υπόλοιπο πληθυσμό όπου θα ελλοχεύει μεγαλύτερος κίνδυνος και εκεί θα εστιάζουμε τους ελέγχους μας».

«Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς βρίσκομαι στη Μαδρίτη όπου θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Παγκόσμιας Επιτροπής Κρίσης για την ανάκαμψη του τουρισμού, να παρουσιάσω, ως προεδρεύων της Τεχνικής Ομάδας της Επιτροπής, τις προτάσεις μας και ιδιαίτερα την πρόταση του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη χρησιμοποίηση των εμβολίων ώστε να βελτιώσουμε τους τρόπους με τους οποίους μετακινούμαστε», υποστήριξε ο Υπουργός Τουρισμού.

Σύμφωνα με τον κ. Χάρη Θεοχάρη, «ο Πρωθυπουργός άνοιξε αυτήν την κουβέντα τώρα διότι έχουμε δει πως οι συζητήσεις παίρνουν πολύ χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που θα ανοίξουν. Συνεπώς, την ξεκινήσαμε τώρα ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε μία απόφαση πριν ανοίξει η τουριστική σεζόν. Τώρα πρέπει να προνοήσουμε, να συμφωνήσουμε για τους κοινούς αυτούς κανόνες, για το συντονισμό που είναι απαραίτητος ώστε να έχουμε μία επιτυχημένη τουριστική σεζόν. Σας διαβεβαιώνω ότι η φετινή σεζόν θα είναι καλύτερη από αυτήν του 2020».