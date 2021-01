Life

“Special Report”: ο “αληθινός” Τζο Μπάιντεν και η εισβολή στο Καπιτώλιο (εικόνες)

Στενοί φίλοι του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, εξέχοντα μέλη της ομογένειας μιλούν για τον “πλανητάρχη”. Νέες μαρτυρίες και ντοκουμέντα για την έφοδο που “πάγωσε” τον πλανήτη.

Στο «Special Rreport», με τον Tάσο Τέλλογλου, τον Αντώνη Φουρλή και την Μαρία Σαράφογλου, αυτήν την Τρίτη, στις 23:30, στον ΑΝΤ1, θα δούμε:

Εισβολή στο Καπιτώλιο

Η 6η Ιανουαρίου του 2021 πάγωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά των αμερικανικών δημοκρατικών θεσμών. Η εισβολή χιλιάδων υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο άφησε πίσω της πέντε νεκρούς, αλλά και μια «πληγή» στο δημοκρατικό γόητρο των ΗΠΑ που δύσκολα θα επουλωθεί.

Μία ημέρα πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν ως προέδρου των ΗΠΑ, το «Special Report» στρέφει τον φακό του στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου και τη διχασμένη Αμερική.

Μέσα από αποκλειστικές μαρτυρίες παρευρισκόμενων, βίντεο-ντοκουμέντα και συνεντεύξεις, η εκπομπή ενώνει τους κρίκους της αλυσίδας όσων εκτυλίχθηκαν στην «καρδιά» της αμερικανικής πρωτεύουσας και επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα φλέγοντα ερωτήματα για το μέλλον της χώρας.

Μέλη του Κογκρέσου, που φυγαδεύτηκαν όταν το πλήθος εισέβαλε στο κτίριο, μιλούν στη Μαρία Σαράφογλου για τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν, αλλά και την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου σε δίκη για «υποκίνηση σε εξέγερση» των διαδηλωτών.

Ακόμη, δημοσιογράφοι που ακολούθησαν το πλήθος μέσα στο Καπιτώλιο περιγράφουν στην κάμερα της εκπομπής τα όσα είδαν, ενώ αναλυτές και πρώην στελέχη των μυστικών υπηρεσιών μιλούν τόσο για τα κενά στην ασφάλεια που επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί η «πολιτική 11η Σεπτεμβρίου» των ΗΠΑ, όσο και για τον κίνδυνο διεξαγωγής νέων βίαιων ενεργειών από υποστηρικτές του Τραμπ και της ακροδεξιάς. Ποιο είναι το πολιτικό μέλλον του απερχόμενου προέδρου και τι μπορεί να κάνει ο Τζο Μπάιντεν για να ενώσει μια διχασμένη χώρα;

Ο Πρόεδρος

Όλοι γνωρίζουν τον Τζο Μπάιντεν. Είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών που υπερίσχυσε στις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου επί του Ντόναλντ Τραμπ, πρώην γερουσιαστής και επί οκτώ έτη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο πλευρό του Μπαράκ Ομπάμα. Από το πρωινό της 20ης Ιανουαρίου, θα είναι και επίσημα ο 46ος Αμερικανός πρόεδρος.

Αυτό που πολλοί, όμως, δεν γνωρίζουν, είναι πως ο Τζο Μπάιντεν θεωρείται ο «εκλεκτός» της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ. Ο Θανάσης Τσίτσας ταξιδεύει στο Ντέλαγουερ και τη Νέα Υόρκη και συζητά με φίλους του εκλεγμένου προέδρου στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, οι οποίοι αποκαλύπτουν στοιχεία για την προσωπικότητα του Τζο... «Μπαϊντενόπουλος», όπως συχνά τον αποκαλούν.

Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου του Ντέλαγουερ, Ντένις Ασσάνης, ο βουλευτής Τζον Σαρμπάνης και πολλοί άλλοι αφηγούνται στο «Special Report» άγνωστες μέχρι σήμερα ιστορίες από τη μακροχρόνια πορεία του γερουσιαστή που κατάφερε να φτάσει στον Λευκό Οίκο, και αναλύουν τις προσδοκίες τους για τις συνέπειες που θα έχει η προεδρία Μπάιντεν για την Ελλάδα, την Κύπρο και την ανατολική Μεσόγειο.

