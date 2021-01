Πολιτισμός

“SOUNDIS”: Στρατηγική σύμπραξη Αntenna Group - Bauer Media Audio

Νέα online πλατφόρμα μέσω του Antenna Music και της συνεργασίας με τον κορυφαίο ραδιοφωνικό όμιλο της Ευρώπης.

Ο Διεθνής Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Antenna Group, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Bauer Media Audio, τον κορυφαίο Ραδιοφωνικό Όμιλο της Ευρώπης. Στόχος της στρατηγικής αυτής σύμπραξης, είναι η δημιουργία του «SOUNDIS», μίας online πλατφόρμας υπηρεσιών και εφαρμογών που θα έχει κάτω από την ομπρέλα της όλα τα ραδιόφωνα του Antenna Music σε Ρουμανία, Μολδαβία, Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Antenna Music, Eric Hansen, δηλώνει: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με την Bauer Media. Είμαστε ο πρώτος ραδιοφωνικός Όμιλος που λανσάρει στις αγορές μας ένα τόσο καινοτόμο προϊόν, όπως το “SOUNDIS”, το οποίο ενσωματώνει πλήρως τα δικά μας brand και δίνει στους ακροατές μας έναν καινούριο τρόπο αλληλεπίδρασης με τα ραδιόφωνα μας, καθώς και άλλες επιπρόσθετες δυνατότητες που αφορούν αποκλειστικά σε αυτήν την πλατφόρμα».

Ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων της Bauer Media Audio, Richard Dawkins, δηλώνει: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινάμε τη συνεργασία μας με τον Antenna Music, έναν Όμιλο που έχει ως κύριο μέλημά του τη διασφάλιση της υψηλού επιπέδου εμπειρίας των ακροατών του τόσο μέσω διαδικτύου όσο και ψηφιακών εφαρμογών. Το “SOUNDIS”, έχοντας κάτω από την ομπρέλα του κορυφαίους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε πολλές χώρες, θα δώσει τη δυνατότητα στους ακροατές να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους σταθμούς, όπου και όποτε θέλουν».

ANTENNA MUSIC

O Antenna Music είναι ένα κορυφαίο δίκτυο που αποτελείται από ραδιοφωνικούς σταθμούς, δισκογραφικές εταιρείες, μουσικά τηλεοπτικά κανάλια καθώς και μουσικές ψηφιακές υπηρεσίες, που λειτουργούν στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσω των ραδιοφωνικών εκπομπών του o Antenna Music προσεγγίζει περισσότερους από εννέα εκατομμύρια ακροατές κάθε εβδομάδα. O Antenna Music κατέχει τους κορυφαίους ραδιοφωνικούς σταθμούς Easy 97,2 και Ρυθμός 94,9 στην Αθήνα. Διαθέτει επίσης τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία της Ελλάδας, Heaven Music, καθώς και την 3.14 Records, ένα ψηφιακό pod/dance label, που συνεργάζεται με διεθνείς εταιρίες και καλλιτέχνες. Επιπλέον, ο Antenna Music είναι ιδιοκτήτης του A.G. Radio Holding, του νούμερο 1 ραδιοφωνικού group στη Ρουμανία. Οι σταθμοί Kiss FM, Magic FM, Rock FM, ONE FM και Asha, είναι κορυφαίοι στα είδη τους. Επιπλέον, διαθέτει το Kiss TV, το νούμερο 1 μουσικό τηλεοπτικό σταθμό στη Ρουμανία, όπως επίσης και τους Rock TV και Magic TV. Τέλος, διαθέτει και τον ραδιοφωνικό σταθμό Kiss FM στη Μολδαβία. Ο Antenna Music έχει επίσης παρουσία στην Κύπρο, μέσω της συνεργασίας με τον ραδιοφωνικό σταθμό Antenna Radio Cyprus.

Η επιτυχία του μετρά περισσότερα από 26 χρόνια ιστορίας, ενώ αποτελεί μέλος του Antenna Group, ενός διεθνούς οργανισμού πολυμέσων και ψυχαγωγίας που δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία και επενδύει σε: δωρεάν και συνδρομητική τηλεόραση, ψηφιακά μέσα, ηλεκτρονικό εμπόριο, παραγωγή τηλεόρασης, ραδιόφωνο, μουσική, ψηφιακές πλατφόρμες, εκδόσεις, δημιουργία περιεχομένου και εκπαίδευση.

BAUER MEDIA AUDIO

Με πάνω από 26 εκατομμύρια ακροατές καθημερινά, η Bauer Media Audio λειτουργεί περισσότερα από 100 brand σε επτά χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία. Η Bauer είναι γνωστή για την καινοτόμα και πρωτοποριακή ανάπτυξη ψηφιακού ήχου, καθώς υπήρξε τo πρώτο ραδιοφωνικό group στο Ηνωμένο Βασίλειο που ανέπτυξε εσωτερικά «Alexa Skills». Επίσης, έχοντας εξειδίκευση στο ψηφιακό ραδιόφωνο και στις on demand υπηρεσίες ήχου, διαχειρίζεται την επιτυχημένη πλατφόρμα Radioplay στη Σκανδιναβία.