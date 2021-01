Κοινωνία

Χειροπέδες σε Πακιστανό που βίαζε 17χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφάσισε ο 13ος τακτικός Ανακριτής για τον βιαστή.

Χειροπέδες σε έναν 29χρονο Πακιστανό που τους τελευταιους μήνες ασελγούσε σε βάρος μιας 17χρονης στην Αθήνα πέρασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής.

Ο Πακιστανός βιαστής, σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, στις 23 του περασμένου Αυγούστου, κοντά στην πλατεία Αττικής, κυνήγησε το κοριτσάκι, της κόλλησε το μαχαίρι στον λαιμό και την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Όπως είπε η μικρή στους αστυνομικούς, ο αλλοδαπός την είχε βίάσει και πάλι τον Σεπτέμβριο του 2019, ενώ την πίεζε με απειλές να μην μιλήσει και να ενδίδει στις αρρωστημένες επιθυμίες του.

Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων κατάφεραν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων να εντοπίσουν στη Νίκαια και να συλλάβουν τον Πακιστανό και να τον οδηγήσουν στον Εισαγγελέα και από εκεί στον 13ο Τακτικό Ανακριτή. Μετά την απολογία του ο 29χρονος βιαστής προφυλακίστηκε.