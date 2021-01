Τοπικά Νέα

Lockdown: Ένταση σε κηδεία Ρομά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες Ρομά αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ένταση στα κοιμητήρια του Ευόσμου όπου δεκάδες Ρομά θέλουν να παραβρεθούν σε κηδεία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν να αποτρέψουν την είσοδο των Ρομά με αποτέλεσμα κάποιοι να αντιδρούν σε υψηλούς τόνους.

Οι αστυνομικοί ζητουν από τον κόσμο να παραμείνει εκτός των κοιμητηρίων και να μπει μόνο το πολύ στενό συγγενικό περιβάλλον και όλοι οι υπόλοιποι κατά διαστήματα αργότερα.

Ο φόβος είναι, λόγω και του συνωστισμού που παρατηρείται, να υπάρξει ενδεχόμενο διασποράς του κορoνοϊού, όπως συνέβη άλλωστε και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν.

ΠΗΓΗ:GrTimes