Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Που εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Βαρύς για ακόμη ένα ¨24ώρο ειναι ο απολογισμός απο την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα, καθώς δεκάδες συμπολίτες μας με κορονοϊό πέθαναν τις προηγούμενες 24 ώρες, όπως ανακοινωσε ο ΕΟΔΥ. Παράλληλα, εκατοντάδες άλλοι παραμένουν διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Την Δευτέρα, ο ΕΟΔΥ ανακοινωσε ότι επιβεβαιώθηκαν ακόμη 320 κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Απο αυτά τα 23 ειναι εισαγόμενα, εκ των οποίων 15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική καταγράφηκαν 139 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη 35 νέες μολύνσεις

Η γεωργιαφική κατανομή των εγχώριων κρουσμάτων ανά περιοφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: