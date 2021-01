Πολιτική

Πολεμικό Ναυτικό: Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση “Περισκόπιο”

Η άσκηση διεξήχθη με τη συμμετοχή υποβρυχίων καθώς και πλοίων των Διοικήσεων Φρεγατών, Ταχέων Σκαφών και ελικοπτέρων.

Επιτυχής βολή τορπίλης γυμνασίων κατά στόχου επιφανείας εκτελέσθηκε από το υποβρύχιο «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» στο πλαίσιο της προγραμματισμένης εθνικής άσκησης της διοίκησης Υποβρυχίων "ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ".

Η άσκηση διεξήχθη στη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου πελάγους και των Κυκλάδων, με τη συμμετοχή υποβρυχίων καθώς και πλοίων των διοικήσεων Φρεγατών, Ταχέων Σκαφών και ελικοπτέρων της διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού.

Η εν λόγω άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, με έμφαση στις διαδικασίες και τεχνικές βολής τορπίλης, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΝ.