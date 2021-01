Κοινωνία

“Τοίχος μνήμης” για τα θύματα τρομοκρατίας (εικόνες)

Τα εγκαίνια στο Γραφείο Υποστήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Στην εκδήλωση ήταν και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα.

«Με την ελπίδα να μην υπάρξουν ποτέ ξανά θύματα της τρομοκρατίας στην πατρίδα μας» ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εγκαινίασε το Γραφείο Υποστήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τόνισε πως το συγκεκριμένο Γραφείο θα είναι ο ανεξίτηλος τόπος μνήμης για τα θύματα τρομοκρατίας, όπου μάλιστα δημιουργήθηκε ένας «τοίχος μνήμης» στον οποίο οι συγγενείς των θυμάτων γράφουν μια αφιέρωση στους ανθρώπους τους που σκοτώθηκαν σε τρομοκρατική επίθεση. Ενώ, σημείωσε πως όποιος χάνει τη ζωή του, από τόσο άδικες δολοφονικές ενέργειες, θα τιμάται από την πολιτεία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και άφησαν το μήνυμα τους στον «Τοίχο Μνήμης» η Βουλευτής της Ν.Δ. Ντόρα Μπακογιάννη, ο Πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρυ Πάιατ, η Πρέσβης της Βρετανίας Κέιτ Σμιθ, η σύζυγος του Γιώργου Βασιλάκη, ο αδερφός του Θάνου Αξαρλιάν, η κόρη του Απόστολου Βέλλιου και ο γιος του Νίκου Μομφεράτου.

Παρέστησαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ και στελέχη του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έχει ως εξής:

«Σήμερα αποτίουμε τα οφειλόμενα. Πραγματοποιούμε τα εγκαίνια του Γραφείου Υποστήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας. Εδώ είναι ο χώρος τους, όπου θα είναι και ένας ανεξίτηλος τόπος μνήμης. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε τοίχο μνήμης, στον οποίο οι συγγενείς των θυμάτων γράφουν μια αφιέρωση για τον αδικοχαμένο άνθρωπό τους.

Στηρίζουμε τις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατίας και επαναλαμβάνουμε ότι όποιος χάνεται από τόσο άδικες δολοφονικές ενέργειες, θα τιμάται από την πολιτεία.

Με την ελπίδα να μην υπάρξουν ποτέ ξανά θύματα τρομοκρατίας στην πατρίδα μας».»