Κόσμος

Συναγερμός στο Καπιτώλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Σφραγίστηκε" λόγω εξωτερικής απειλής. "Αποφύγετε τα παράθυρα, καλυφθείτε όπως μπορείτε", συνέστησαν οι Αρχές. Τι αναφέρουν με διεθνή ΜΜΕ.

Το συγκρότημα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ έκλεισε για περίπου μία ώρα σήμερα, για λόγους ασφαλείας, αφότου μια μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε κοντινή απόσταση.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανακοίνωσε ότι το λοκντάουν ήρθη και η φωτιά σε κοντινή περιοχή τέθηκε υπό έλεγχο.

«Ως μέτρο προφύλαξης, το Καπιτώλιο των ΗΠΑ έκλεισε προσωρινά. Δεν υπάρχει καμία απειλή για το κοινό», ανέφερε σε ένα tweet η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Το σημερινό λοκντάουν ακολουθεί την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου εναντίον του Καπιτωλίου από υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ορισμένοι εκ των οποίων ζητούσαν τον θάνατο του Ρεπουμπλικανού αντιπροέδρου Μάικ Πενς, που προέδρευε κατά την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Δημοκρατικού Μπάιντεν.

Νωρίτερα, η αστυνομία του Καπιτωλίου γνωστοποίησε ότι ως προληπτικό μέτρο ο επικεφαλής της έκλεισε το συγκρότημα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης ανήρτησε σε μήνυμά της στο Twitter ότι οι πυροσβέστες έσβησαν μια φωτιά, που είχε ξεσπάσει σε εξωτερικό χώρο, κοντά στο συγκρότημα του Καπιτωλίου.

«Δεν υπάρχουν τραυματισμοί», ανέφερε η πυροσβεστική.

«Εκεί οφείλεται ο καπνός που πολλοί είδαν».

Οι συμμετέχοντες στην πρόβα για την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν οδηγήθηκαν στη ροτόντα του Καπιτωλίου και σε άλλους εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τζο Μπάιντεν ορκίζεται την Τετάρτη.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY — Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021