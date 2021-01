Οικονομία

“Ήλιος”: πόση είναι η μέση σύνταξη τον Ιανουάριο

Στους 20.842 οι νέοι συνταξιούχοι με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στατιστικά του «Ήλιος».

Στα 2.271.637.160,60 ευρώ διαμορφώθηκε το εισόδημα των συνταξιούχων για τον Ιανουάριο του 2021 έναντι 2.266.661.170,83 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ».

Ο συνολικός αριθμός των συνταξιούχων τον πρώτο μήνα του έτους διαμορφώθηκε σε 2.473.988 (2.481.423 τον Δεκέμβριο 2020).

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 733,22 ευρώ και η μέση επικουρική στα 194,38 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, τον Ιανουάριο (απολογισμός Δεκεμβρίου), οι νέοι συνταξιούχοι με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ήταν 20.842.