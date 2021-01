Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο για τον κορονοϊό: με διαφορά εβδομάδων το εμβόλιο για γρίπη ή πνευμονιόκκοκκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε η Πρ. της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τους θανάτους ηλικιωμένων στην Νορβηγία. Τι απαντά σε «απορίες» που κυκλοφορούν στην δημόσια σφαίρα.

«Το κρύο είναι μάλλον σύμμαχος του κορονοϊού και όχι του ανθρώπων», είπε, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας και της προόδου του προγράμματος εμβολιασμού στην Ελλάδα, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Όπως τόνισε η Μαρία Θεοδωρίδου, μέχρι τώρα έχουν γίνει 40 εκατομμύρια εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού σε 51 χώρες του κόσμου.

Προσέθεσε ότι στις κλινικές μελέτες που έχουν γίνει για τα εμβόλια συμμετέχουν 30.000-40.000 άνθρωποι για κάθε σκεύασμα, συμπληρώνοντας ότι στα εμβόλια η μελέτη συνεχίζεται και μετά την έναρξη των εμβολιασμών, προκειμένου να καταγραφούν όλες οι τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες και να εξεταστεί εάν σχετίζονται με το εμβόλιο.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών αναφέρθηκε στην συνέχεια στις ομάδες που εμβολιάστηκαν κατά προτεραιότητα στην Ελλάδα, που είναι οι υγειονομικοί και τα άτομα άνω των 85 ετών, καθώς τα τελευταία αντιμετωπίζουν πενταπλάσιο κίνδυνο θανάτου σε περίπτωση νόσηησης από τον κορονοϊό.

Αναφερόμενη σε περιστατικά θανάτων τις τελευταίες ημέρες στην Νοβρηγία, ανθρώπων μεγάλης ηλικίας που είχαν προσφάτως εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, μετέφερε τη ενημέρωση του νορβηγικού ΕΟΦ, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει συσχέτιση των θανάτων αυτών με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και ούτε παρατηρείται στην χώρα αύξηση του αριθμού θανάτων των ηλικιωμένων στην χώρα που νοσηλεύονται σε δομές.

Η κ. Θεοδωρίδου, απαντώντας σε ερωτήματα που κυκλοφορούν στην δημόσια σφαίρα, όπως ανέφερε, διέψευσε ότι το εμβόλιο κατά του κορονοϊού μπορεί να προκαλέσει προσβολή του ατόμου από τον κορονοϊό, καθώς και το εμβόλιο για την γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο πρέπει να γίνονται έως 15 ημέρες πριν ή 15 ημέρες μετά από το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Για τις αλλεργικές αντιδράσεις

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναφορικά με μόλυνση από κορονοϊό ατόμων που έχουν εμβολιαστεί κατά της νόσου, στην Ελλάδα, η κ. Θεοδωρίδου είπε ότι καθώς τα αντισώματα δημιουργούνται 15 ημέρες μετά από την χορήγηση της πρώτης δόσης, είναι πιθανό αυτό να συμβεί, προσθέτοντας όμως ότι δεν υπάρχουν σχετικές καταγραφές στην χώρα μας.

Ακόμη, αναφορικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες αφού γίνει το εμβόλιο, πέραν από τον τοπικό πόνο ή τον κνησμό στο σημείο όπου έγινε η ένεση, είπε ότι οι βασικότερες είναι οι αλλεργικές αντιδράσεις. Στην Ελλάδα όπως είπε έχουν παρατηρηθεί 4 περιπτώσεις ήπιας αλλεργικής αντίδρασης, που αντιμετωπίστηκαν αμέσως στα εμβολιαστικά κέντρα με την χορήγηση αδρεναλίνης. Σημείωσε ότι υπάρχει και η ψυχολογική αντίδραση απέναντι σε ένα καινούριο εμβόλιο, στην Ελλάδα έχει καταγραφεί μόνο ένα περιστατικό, που εξελίχθηκε σε πνευμονική ανεπάρκεια, το οποίο όμως, όπως ανέφερε, τελικώς δεν σχετίστηκε με το εμβόλιο.