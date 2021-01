Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: θα γίνονται 6 δόσεις εμβολίου από κάθε φιαλίδιο

Στόχος να μην πάει καμία δόση χαμένη, τόνισε ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Εφικτή χαρακτήρισε ο Μάριος Θεμιστοκλέους τη χρήση 6ης δόσης από κάθε φιαλίδιο εμβολίου, επικαλούμενος τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τόνισε ότι είμαστε προετοιμασμένη ως χώρα για το ενδεχόμενο της 6ης δόσης και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Γνωστοποίησε ότι σήμερα παραλήφθηκαν 49160 δόσεις απο την Pfizer, αριθμός μειωμένος απο τον αρχικό προγραμματισμό, όπως και σε όλη την Ευρώπη, αλλά υπάρχει διαβεβαίωση απο την εταιρεία ότι η ροή θα αποκατασταθεί από την ερχόμενη εβδομάδα.

"Στόχος είναι να μην πάει καμμία δόση χαμένη", τόνισε ο κ Θεμιστοκλέους εξηγώντας πως τα εμβόλια όσων δεν προσέρχονται στα προγραμματισμένα ραντεβού χορηγούνται στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ανακοίνωσε πως από τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα εμβολιάστηκαν 84.831 πολίτες (0.77%). Σήμερα εμβολιάστηκαν περισσότεροι από 6.000 πολίτες άνω των 85 ετών, ενώ από την προηγούμενη Δευτέρα έχουν κλειστεί 372.243 ραντεβού για τις δύο δόσεις των εμβολίων.

Τα ραντεβού για την πρώτη δόση αφορούν 126.000 πολίτες άνω των 85 και 18.483 ραντεβού για τους υγειονομικούς, ξεκαθάρισε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε πως αν κάποιος θέλει να κλείσει ένα ραντεβού είτε στην πλατφόρμα είτε σε φαρμακείο της γειτονιάς του, το νωρίτερο είναι μετά από πέντε ημέρες, ώστε να προγραμματιστεί η εφοδιαστική αλυσίδα των εμβολιαστικών κέντρων.

Ακόμη, τόνισε πως όσοι πολίτες δεν πήγαν στο ραντεβού τους και θα ήθελαν να το επανακανονίσουν, δεν θα χρειαστεί να περιμένουν έναν μήνα.

Επίσης, σημείωσε πως από 20 Ιανουαρίου λειτουργούν επιπλέον 144 εμβολιαστικά κέντρα σε πρωτοβάθμιες δομές υγείας, ενώ το σύστημα είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες.

Παράλληλα, για να ισχύσει το ραντεβού μέσω της άυλης συνταγογράφησης πρέπει να το επιβεβαιώσει με SMS, ενώ δεν χάνει τη σειρά του, και μπορεί να αλλάξει το ραντεβού του μέχρι 72 ώρες για την σωστή ροή των εμβολιασμών, προσθέτοντας πως βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις σε χαμηλό αριθμό χαμένων δόσεων.