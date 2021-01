Κοινωνία

“Λέανδρος”: Κλειστά σχολεία στην Αττική την Τρίτη

Σε ποιες περιοχές δεν θα ανοίξουν δημοτικά, νηπιαγωγεία και σταθμοί, λόγω παγετού.

Ο παγετός θα ειναι ένα απο τα βασικότεερα χαρακτηριστικά του καιρού την Τρίτη, σε πολλές περιοχές της χώρας, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές, για λόγους ασφαλείας σε ότι αφορά την μεταφορά των παιδιών απο και προς τα σχολεία.

Στο πλαίσιο αυτό, "με απόφαση του Δημάρχου Μαράθωνος Στέργιου Τσίρκα μετά από επικοινωνία που είχε με την Περιφέρεια Αττικής, αποφασίστηκε λόγω του παγετού και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από το βαρομετρικό χαμηλό «Λέανδρος», να παραμείνουν κλειστά και αύριο Τρίτη 19 Ιανουαρίου τα Δημοτικά Σχολεία, τα Νηπιαγωγεία και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στις περιοχές του Βαρνάβα και του Γραμματικού".