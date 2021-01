Αθλητικά

Αυγενάκης στον ΑΝΤ1: τέλος η “μονιμότητα” στις διοικήσεις Ομοσπονδιών

Τι λέει ο Υφ. Αθλητισμού για παράγοντες που είναι «στο τιμόνι» επί δεκαετίες και τα δεινά που αυτό επιφέρει, με αφορμή την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο οποίος λίγο νωρίτερα συναντήθηκε με την Σοφία Μπεκατώρου, μετά από τις αποκαλύψεις της, που έχουν προκαλέσει σάλο και αντιδράσεις.

Όπως είπε ο Λευτέρης Αυγενάκης, με μπροστάρηδες την Σοφία Μπεκατώρου και τον Νίκο Κακλαμανάκη και άλλους Ολυμπιονίκες, έχει τεθεί μια σειρά θεμάτων τους με προτεραιότητα, μεταξύ των οποίων να «σπάσει» η παραμονή των ίδιων ανθρώπων στις διοικήσεις των Ομοσπονδιών αθλημάτων επί 30, 40 και 50 χρόνια.

Σημείωσε πως η παρατεταμένη παρουσία σε διοικήσεις σωματείων και ομοσπονδιών δεν σημαίνει ότι υπάρχει ψόγος και προβληματική συμπεριφορά, επεσήμανε όμως ότι η «μονιμότητα» ως επικεφαλής ομοσπονδιών δημιουργεί εύλογα προβλήματα, όπως η κακώς νοούμενη αντίληψη περί «ιδιοκτησίας», «εξουσίας» και «απυρόβλητου».

Δεν είναι τυχαίο, όπως είπε ο κ. Αυγενάκης, ότι αυτοί ήταν και που αντέδρασαν στην πρόσφατη ρύθμιση για την επιβολή ορίων και περιορισμών για την παραμονή σε διοικήσεις ομοσπονδιών, οι οποίες θα αλλάξουν μέσω των επικείμενων εκλογών – οι οποίες έχουν καθυστερήσει και αναβληθεί, λόγω της πανδημίας.

Σημείωσε δε ότι έχουν υπάρξει τροποποιήσεις και στους εκλέκτορες, ώστε οι επόμενοι υποψήφιοι να μην είναι οι αρεστοί στους απερχόμενους επικεφαλής Ομοσπονδιών.