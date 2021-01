Αθλητικά

Γιαννάκης στον ΑΝΤ1: να προστατεύσουμε τα παιδιά μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το “ευχαριστώ” του θρύλου του ελληνικoύ αθλητισμού στην Σοφία Μπεκατώρου.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν ο θρύλος του ελληνικού αθλητισμού, Παναγιώτης Γιαννάκης.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Σοφία για όσα προσφέρει σε όλα τα παιδιά, στον αθλητισμό, στην ελληνική οικογένεια. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο όπως η Σοφία να μιλήσει για όσα έχει περάσει», είπε ο «δράκος».

Όπως σημείωσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, «δεν είναι μόνο ο αθλητισμός. Η κοινωνία είναι γεμάτη από ανθρώπους που θέλουν να επιβάλλουν με την εξουσία τους βιασμό χαρακτήρων και βιασμό ανθρώπων».

«Πρέπει να πάρουμε την σκυτάλη και να προστατεύσουμε τα παιδιά μας που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να αποτελέσει έναυσμα η Σοφία για να αμυνθούμε για τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και την ζωή» υπογράμμισε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, που απόψε το βράδυ είναι καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του ΑΝΤ1.