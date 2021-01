Θεσσαλονίκη

Καταγγελία στον ΑΝΤ1 για σεξουαλική παρενόχληση από καθηγητή του ΑΠΘ (βίντεο)

Εισαγγελική παρέμβαση ζήτησε ο Πρύτανης μετά τις καταγγελίες πρώην φοιτητριών, για σεξουαλική παρενόχληση από καθηγητή τους.