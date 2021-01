Υγεία - Περιβάλλον

Αρκουμανέας στον ΑΝΤ1: αναλογικά τα τεστ κορονοϊού - 26 κρούσματα μετάλλαξης στην Ελλάδα (βίντεο)

Τι λέει ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ για τους εκπαιδευτικούς, την προαιρετική υποβολή σε τεστ, τους ελέγχους ανά την επικράτεια και την Εστίαση. Ποια είναι τα επόμενα βήματα στην άρση περιορισμών.