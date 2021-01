Κοινωνία

Βίαζε ανήλικη δίνοντας χαρτζιλίκι στον πατέρα της

Ανατριχιαστική υπόθεση βιασμού 13χρονης.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί κατηγορούμενος για τον βιασμό 13χρονης, σε επαρχιακή πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας. Από την έρευνα προέκυψε ότι, ο δράστης επισκέπτονταν το σπίτι της ανήλικης και δάνειζε χρηματικά ποσά στον πατέρα της ή του παρείχε τροφή ενώ ύστερα από κάθε σεξουαλική πράξη έδινε δύο ή πέντε ευρώ στην παθούσα.

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν απ’ αυτοφώρω, τον Μάρτιο 2020, όταν άρπαξε το κορίτσι και το οδήγησε εγκαταλελειμμένο κτίριο, σκοπεύοντας να ικανοποιήσει τις ανώμαλες ορέξεις του. Εις βάρος του φερόμενου δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας , απόπειρα παράνομης βίας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το καλοκαίρι 2019 έως την 13 Μαρτίου 2020, ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον πέντε φορές, κακοποίησε σεξουαλικά την 13χρονη, χτυπώντας και εξυβρίζοντας της ενώ ταυτόχρονα τις έδινε και αμοιβή. «Εκμεταλλευόταν το γεγονός ότι υπολειπόταν σε σχέση με την ηλικίας της, ως προς τους δείκτες ανάπτυξης και ανήκε στην ευρύτερη οικογένεια του αφού είναι θυγατέρα της αδελφής της συμβίας του ενώ ο ίδιος επισκεπτόταν την κατοικία της και ενίοτε, δάνειζε χρηματικά ποσά στον πατέρα της ανήλικης ή του παρείχε τροφή» αναγράφεται στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των διωκτικών αρχών, ο φερόμενος ως δράστης φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε την ανήλικη. Κάποιες φορές δεν ολοκλήρωνε τις πράξεις του διότι η ανήλικη φώναζε και επειδή υπήρχε γύρω κόσμος την άφηνε.

ΠΗΓΗ: GrTimes