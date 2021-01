Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Ρωσικό εμβόλιο σε σπρέι

Τι έδειξαν οι κλινικές δοκιμές της πρώτης και δεύτερης φάσης.

Το ρωσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού που αναπτύσσει το επιστημονικό και ερευνητικό Ινστιτούτο γρίπης Α. Σμαρόντιντσεφ στην Αγία Πετρούπολη έδειξε κατά την διάρκεια των κλινικών δοκιμών της πρώτης και δεύτερης φάσης ότι είναι ασφαλές και δημιουργεί αντισώματα.

Την σχετική ανακοίνωση έκανε στο πρακτορείο TASS το εν λόγω Ινστιτούτο, το οποίο, επισημαίνει ότι το εμβόλιο αναπτύσσεται με βάση τον ιό της γρίπης, ότι συνεχίζονται οι μελέτες για τις διάφορες προστατευτικές ιδιότητες του εμβολίου αυτού σε διάφορα ζώα, και πως το εμβόλιο αυτό θα χρησιμοποιείται με την μορφή σταγόνων και σπρέι που θα λαμβάνεται από την μύτη.

Το Ινστιτούτο αναφέρει ότι στο προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ ολόκληρος ο κύκλος των κλινικών δοκιμών του εμβολίου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο 2021.