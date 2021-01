Κοινωνία

Νέο βίντεο - ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του σταθμάρχη

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του Μετρό της Ομόνοιας, στο οποίο φαίνεται καρέ- καρέ πώς εκτυλίχθηκε ο ξυλοδαρμός του 53χρονου σταθμάρχη από τους δύο ανήλικους, την περασμένη Τετάρτη.

Στο βίντεο εμφανίζονται οι δύο ανήλικοι, 15 και 17 ετών, αρχικώς να έρχονται σε αντιπαράθεση με τον σταθμάρχη και να καταλήγουν να τον χτυπάνε ανελέητα έως ότου αποχωρήσουν από την αποβάθρα τρέχοντας.

Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής και παραμένουν υπό κράτηση έως ότου απολογηθούν, αύριο Τρίτη, για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.



ΠΗΓΗ: Kathimerini.gr